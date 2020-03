Due Mazda tra le tre finaliste del World Car of the Year

Per la prima volta in assoluto, due delle tre finaliste del World Car Of the Year 2020 (WCOTY) appartengono allo stesso marchio. La Mazda CX-30 e la Mazda3, i primi due modelli della gamma di ultima generazione, si misureranno per il titolo di quest’anno con la Kia Telluride. La Mazda3, con il suo acclamato design Kodo, è anche tra le prime tre concorrenti al premio World Car Design of the Year 2020. Ha quindi la possibilità di replicare il doppio trionfo raggiunto dalla Mazda MX-5 nel 2016. Sia la CX-30, la nuova SUV crossover lanciata nel 2019, sia la Mazda3, giunta alla sua quarta generazione, sono disponibili con il rivoluzionario motore Skyactiv-X1. Primo motore a benzina di serie al mondo con accensione per compressione, combina i vantaggi della combustione diesel e benzina per prestazioni ed efficienza superiori. Entrambe le vetture si distinguono, inoltre, per la nuovissima architettura Skyactiv-Vehicle, che contribuisce a offrire il piacere di guida Jinba Ittai, e il sistema M Hybrid, che è di serie su tutte le versioni a benzina dei due modelli.

Tutti e due i modelli sono dotati di abitacoli di nuova concezione incentrati sull’uomo e di un migliore isolamento acustico. Mazda, infatti, ha utilizzato una struttura a “doppia parete” con spazio tra la moquette del pavimento e il pannello della scocca per ottenere a bordo una silenziosità di maggiore qualità. I clienti possono poi scegliere tra il nuovo sistema #Mazda Harmonic Acoustics a 8 altoparlanti e il sistema audio premium Bose® a 12 altoparlanti con BassMatch. Quest’ultimo si basa su un concetto di layout degli altoparlanti concepito da #Mazda stessa e che prevede il posizionamento dei componenti audio all’interno dell’abitacolo in posizioni non convenzionali per ottenere una acustica più limpida, più fluida e più bilanciata. La presenza di una casa non convenzionale come Mazda è diventata un appuntamento fisso al WCOTY, concorso annuale che si tiene dal 2005. Dopo la vittoria della Mazda2 nel 2008, l’attuale MX-5 è diventata il primo modello in assoluto a vincere nel 2016 sia il premio principale sia il #premio di categoria, conquistando anche il riconoscimento per il design World Car Design of the Year.

(ITALPRESS).

L’articolo Due Mazda tra le tre finaliste del World Car of the Year proviene da Italpress.