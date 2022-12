Due ragazzi italiani uccisi in Germania: è giallo

Ad Albstadt, in Germania, sono stati uccisi due ragazzi italiani di 20 e 23 anni. E’ quanto riporta la Gazzetta del Sud online. Il 23enne, originario di Messina è morto dopo essere stato gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco. Il giovane lavorava nel ristorante dei genitori ad Albstadt, vicino Stoccarda. L’episodio si è verificato mercoledì poco prima di mezzogiorno sulla Ziegelplatz ma il giovane, Christian Zoda, è deceduto dopo due ore in ospedale. A seguito dell’uccisione del giovane e del fermo di un sospettato, anche lui italiano, gli investigatori nella stessa serata hanno trovato il corpo di una donna, Sandra Quarta, di 20 anni, sepolta in un giardino. Gli inquirenti che si occupano del caso successivamente alla sparatoria hanno fermato un sospettato, un italiano di 52 anni che sarebbe lo zio della giovane donna. C’è l’ipotesi che tutti e tre si conoscessero. La ragazza, pugliese, scomparsa la mattina del 18 dicembre scorso, potrebbe essere stata uccisa dal 52enne. I due corpi sono stati sottoposti ad autopsia e l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.