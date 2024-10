Ricerca, due scienziati del Maugeri di Telese Terme tra i più influenti al mondo

Sono due i medici di Irccs Maugeri Telese Terme inseriti nella prestigiosa World Top 2% Scientists 2024, la classifica degli scienziati più influenti a livello globale realizzata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e basata su dati di Scopus. Si tratta del Prof. Mauro Maniscalco, Primario dell’Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa, e del Dott. Pasquale Ambrosino, Specialista in Medicina Interna e Responsabile del Laboratorio per la Valutazione della Complessità Clinica, il più giovane dei i ricercatori di ICS Maugeri presenti in classifica.

“Sono onorato di essere stato inserito dalla Stanford University nella prestigiosa classifica degli scienziati più influenti a livello mondiale per il 2024 e di rappresentare Ics Maugeri e l’Irccs di Telese Terme in questo importante riconoscimento – dichiara Pasquale Ambrosino, autore di numerose pubblicazioni scientifiche di rilevanza internazionale -. Alla mia giovane età, sono ovviamente oltremodo orgoglioso di affiancare in questa classifica altri nomi illustri di ICS Maugeri e della comunità scientifica internazionale. Questo risultato testimonia l’importanza del lavoro di squadra e del contesto di eccellenza in cui i professionisti Maugeri operano quotidianamente”.

“Questo ranking mette in luce la qualità della nostra ricerca – dichiara Mauro Maniscalco -. Si tratta di un risultato scaturito dalla possibilità di integrare in modo sinergico la ricerca scientifica con l’applicazione clinica, un principio fondamentale per gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS di Telese, oltre che dalla collaborazione con altre università ed enti di ricerca”.

La World Top 2% Scientists individua il 2% dei migliori ricercatori al mondo in vari ambiti scientifici che si sono distinti per il contributo fornito con i l loro lavoro nel loro campo. L’elenco prende in considerazione 9 milioni di ricercatori suddivisi in 22 campi e 174 sotto-campi scientifici, tenendo conto di indicatori standardizzati che misurano l’attività e l’impatto scientifico di un ricercatore in base al numero di pubblicazioni realizzate e di citazioni ricevute, o all’apporto dato alla pubblicazione se si tratta di lavoro a più firme.

Irccs Telese è uno dei 9 Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di Ics Maugeri e ospedale di alta specializzazione per la Medicina riabilitativa ed opera nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale e regionale come struttura accreditata. Da sempre attivo nella ricerca traslazionale, clinica e biomedicale, l’Irccs è uno dei centri medici e di ricerca più importanti del Mezzogiorno.