“Due vite” di Marco Mengoni la più ascoltata su YouTube in Italia

“Due vite” di Marco Mengoni, brano fresco vincitore della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, vince anche la gara dei brani più ascoltati su YouTube in Italia negli ultimi sette giorni. Scala cosi’ al secondo posto “Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53”; si tratta di un singolo a cura del produttore argentino Bizarrap e della cantante pop star colombiana Shakira. Quasi due milioni e mezzo di ascolti portano Miley Cyrus ad accomodarsi sul gradino piu’ basso del podio con il nuovo singolo “Flowers”. Scende in quarta posizione “Bellissima”, tormentone dal sound anni ’80 post estivo dell’ex “Amici di Maria De Filippi” Annalisa. Debutta direttamente in quinta posizione un altro brano estratto dalla playlist del Festival di Sanremo, parliamo di “Supereroi”, brano portato in gara da Mr. Rain, accompagnato da un coro di bambini e che e’ riuscito a strappare un posto nella top five finale. Scende al sesto posto “Cookies N’ Cream”, featuring tra Gue’, Anna e Sfera Ebbasta contenuto in “Madreperla”, ultimo album dell’ex Club Dogo, interamente prodotto da Bassi Maestro, altro esponente di punta della old school del rap game italiano. Settima posizione occupata da Blanco con “L’isola delle rose”, suo nuovo singolo, presentato sul palco del Festival in qualita’ di ospite ma con un’esibizione poco gradita al pubblico in sala. Debutta all’ottavo posto Ultimo con “Alba”, in gara a Sanremo e dato tra i papabili vincitori, il cantautore romano conquista la cinquina finale solo grazie all’intervento del televoto da casa. Precipita al nono posto Shiva con “Non lo sai”, ultimo singolo estratto da “Milano demons”, il nuovo disco del rapper milanese. Chiude la top ten “Due”, ancora un altro pezzo estratto dalla compilation del Festival di Sanremo, stavolta firmato da Elodie.