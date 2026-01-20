Duecento nuovi vigili per Napoli, assunzioni dopo l’ok al bilancio. Esposito: Ce ne vorrebbero mille

Il Comune di Napoli assumerà 200 nuovi vigili urbani. Lo ha riferito il sindaco, Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per San Sebastiano Martire, patrono della polizia municipale d’Italia e per il 165esimo anniversario dalla fondazione del corpo della città di Napoli. “Faremo le assunzioni subito dopo l’approvazione del bilancio”, ha detto Manfredi che ha sottolineato l’importanza del corpo della polizia locale definendolo “strumento fondamentale per la gestione delle città, per garantire la trasparenza amministrativa e governare i tanti processi di cambiamento delle nostre comunità, oltre al grande contributo che svolgono sul fronte della sicurezza supportando le forze dell’ordine in queto compito importante e molto impegnativo”. Il primo cittadino e presidente nazionale Anci ha altresì evidenziato che la polizia municipale è un corpo “che si sta trasformando e che richiede una riforma che attende da tanto tempo ed anche un maggior numero di uomini e maggior sostegno economico per poter svolgere tutte queste funzioni”.

Il comandante dei municipali: Siamo sempre pochi

“L’organizzazione che ci siamo dati riesce a sopperire alla carenza di organico, ma mancano circa mille uomini”. Così il comandante della polizia locale di Napoli, generale Ciro Esposito, a margine delle celebrazioni per San Sebastiano Martire, patrono della polizia municipale d’Italia e per il 165esimo anniversario dalla fondazione del corpo della città di Napoli. Esposito ha riferito che solo nel 2025 sono stati oltre 90 i grandi eventi che si sono svolti in città e per cui sono stati impiegati oltre 6500 vigili urbani. Dal punto di vista delle attività svolte, i numeri riferiti dicono che nel corso dello scorso anno la polizia municipale di Napoli ha elevato circa 500mila verbali per violazioni al codice della strada, è stata impegnata in attività di controllo delle occupazioni di suolo pubblico, è stata ed è impegnata nel controllo della viabilità anche per far fronte alle difficoltà dei numerosi cantieri in corso per la riqualificazione delle strade cittadine e in attività legate al controllo della movida,