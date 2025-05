Duomo di Napoli, restaurati la cappella Capece Minutolo e altri tesori: il 4 giugno la presentazione

Mercoledì 4 giugno alle 10,30 l’Associazione Friends of Naples presenta i lavori di restauro della Cappella Capece Minutolo in Duomo e gli altri interventi su alcuni capolavori del patrimonio napoletano, realizzati nella Cattedrale di Napoli, sotto l’alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli: il portone di ingresso principale, il portone di ingresso laterale e la cancellata delle Pigne su piazza Sisto Riario Sforza, la lapide della famiglia di Papa Innocenzo XII Pignatelli di Spinazzola e la lapide della Famiglia Dentice di Frasso. Alla presentazione interverranno: monsignor Gennaro Matino, vicario generale Arcidiocesi di Napoli; Don Antonio Loffredo, vicepresidente delle Fondazione Napoli C’entro; Rosalia D’Apice e Barbara Balbi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ,Alessandro Capece Minutolo del Sasso, presidente del patronato gentilizio, insieme ad altri esponenti della famiglia Capece Minutolo, Alberto Sifola, presidente di Friends of Naples. Saranno presenti i mecenati, i donatori, i partner, le aziende, le ditte esecutrici senza i quali i lavori non sarebbero stati possibili. Il progetto di restauro della Cappella Capece Minutolo, a cura della ditta L’Officina Restauro, è stato sostenuto dal patronato gentilizio della famiglia Capece Minutolo e dai mecenati Miguel e Ileana Gomez, Alejandro e Martha Gomez, Brett Lloyd, Thomas Dane Gallery, Fondazione Tridama di Brunella Trimarco e Gianfranco D’Amato e da tanti altri Amici di Napoli. I lavori dei portoni di ingresso al Duomo sono stati affidati ai maestri della Dafne Restauri, nell’ambito del più ampio progetto del Mudd – Museo Diocesano Diffuso, fortemente voluto da padre Antonio Loffredo. La cancellata di ingresso al Duomo su piazza Sisto Riario Sforza è stata realizzata grazie al supporto dei mecenati Jan e Joanna Fabre. Il restauro della lapide della famiglia di papa Innocenzo XII Pignatelli di Spinazzola è stata possibile grazie alla famiglia Pignatelli così come il restauro della lapide della Famiglia Dentice di Frasso grazie agli eredi Dentice e alla collaborazione di Adriano Caputo, Dafne Restauri, Del Core restyling, L’Officina Restauro, LuciOmbre Srl e Russo Marmi.