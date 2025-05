Duomo gremito per San Gennaro: Napoli attende il miracolo nel giorno del ricordo di Imperiali

Attesa a Napoli per il “miracolo” della liquefazione del sangue di San Gennaro, che secondo la tradizione si verifica tre volte l’anno: il sabato che precede la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre. In occasione del “miracolo di maggio” si terrà nel pomeriggio, come ogni anno, la solenne processione del busto di San Gennaro e delle ampolle contenenti il ​​sangue del martire dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara. Già gremito il Duomo, con un velo di tristezza per la notizia della scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla, membro della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, morto nella notte a causa di una grave malattia. Alle ore 17, nella Cappella del Tesoro, alla presenza dell’abate prelato, monsignor Vincenzo De Gregorio e della Deputazione presieduta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sarà aperta la cassaforte che custodisce le reliquie del Santo. Il corteo si snoderà lungo via Duomo, proseguendo attraverso via San Biagio dei Librai, piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce, fino alla Basilica di Santa Chiara. Lungo il percorso i parroci locali onoreranno il Santo patrono con l’offerta dell’incenso e il suono delle campane. La processione sarà accompagnata dalla Fanfara dei Carabinieri. Nella Basilica di Santa Chiara, alle ore 18, avrà inizio la celebrazione eucaristica. Sarà qui che sarà annunciato, se si verificherà, il prodigio della liquefazione del sangue. L’annuncio viene accompagnato dallo sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro della Deputazione.