Durante le consultazioni tutti chiedono un governo di alto livello con personaggi di spessore

A lanciare l’appello è Berlusconi. Proprio lui che in questi anni è stato insuperabile allevatore di mediocrità. Tanto da dover affidare ora il partito a Gasparri, formato da Almirante. L’iniziativa è encomiabile. Tutti l’hanno apprezzata. Ma i campioni non li abbiano nascosti. Non ci sono proprio in politica. Se vogliamo una classe dirigente migliore, ci tocca acquistarli fuori, come i calciatori. Ma dando un’occhiata in giro sembra che neanche all’estero ce ne siano. Se altrove funziona tutto non è perché i governi siano migliori. È la società a essere più responsabile e tutti pagano pure le tasse.



Qual è l’orgoglio dei tre consiglieri fascisti di Cogoleto di fare il saluto romano proprio nel giorno della memoria?

Ho tanti amici fascisti che rinnegano il nazismo e non rimpiangono quel sistema né i suoi orrori. In Austria, Germania e anche in Italia ci sono gruppi di nostalgici che protestano contro le restrizioni da Covid. Chi è di destra e fa politica non festeggia il 25 aprile perché, seppure festa nazionale, si celebra la fine della dittatura. A ogni generazione c’è un Savoia che si vergogna delle macabre leggi razziali promulgate dal loro antenato, sotto dettatura di Mussolini, e si scusa con la comunità ebraica. Non si sono mai sentite scuse dei fascisti. Non sarebbe più umano che anche loro si scusassero?



Due sprovveduti senza scrupoli pensavano di potersi impadronire del potere grazie alla Piattaforma Rousseau

Grillo e Casaleggio hanno dato la possibilità a gente stupida, senza cultura né esperienza, di arrivare al vertice dello stato. Da impiegatucci di second’ordine o disoccupati, divenuti parlamentari e persino ministri, si sono montati la testa. Come caccole che, avvolte nella carta stagnola, si credono cioccolatini. Tanto da creare polemiche continue e litigi che hanno portato l’Italia alla rissa. Hanno stoltamente consentito a infiltrati di altri partiti di essere eletti nel M5S. Per ora sono emersi Carelli e Paragone. Ma, in un’Italia sleale e corrotta, chissà quanti altri verranno fuori.

Erano anni che la stampa internazionale non citava l’Italia. Finalmente siamo sulle prime pagine di tutto il mondo

È stato un colpo di fortuna. Chi lo avrebbe mai detto dopo tanta mediocrità e ignoranza! Per la capacità di risolvere qualsiasi problema finanziario, all’estero lo chiamano SuperMario. Quand’era presidente della BCE, dopo essere stato Governatore di Bankitalia, salvò l’Euro e, se glielo consentiranno, ora prova a salvare l’Italia. Curriculum sorprendente, senza fare politica. Si è laureato con Federico Caffè, non il banconista del bar Sant’Eustachio, come crede Di Battista, e al MIT di Boston fu allievo di Modigliani (non il pittore, Beppe). Ma noi, furbi, non ci mettiamo niente a bocciarlo.



Grazie all’esperienza e lungimiranza del Presidente Mattarella si è trovato forse il personaggio che l’Italia aspettava

Dopo che Renzi si è tolto il sassolino dalla scarpa a spese degli italiani, non era facile individuare chi guidasse il paese in un momento così critico per l’economia, la salute e la modestia del parlamento. Nasce come governo di emergenza, ma può diventare quello del futuro. I soliti disfattisti aizzano, come Tik Tok, i 5S a votare contro, un suicidio collettivo. Infatti, è l’ultima chiamata prima del fine corsa. Draghi è uomo di successo e troverà i migliori cui finora l’accesso alla politica è stato negato. Appena nominato la Borsa ha fatto un balzo. La crisi ha creato tante difficoltà, ma pure risorse.

Provvidenziale il blocco dei licenziamenti, ma non vale purtroppo per le donne incinte né per chi si ammala di Covid

Quando le categorie più deboli – donne, bambini, disabili, migranti – non sono protette vuol dire che la democrazia è in pericolo. Non è sorprendente che in una crisi spaventosa come quella che stiamo attraversando a causa del Covid, il PIL scenda, molti perdano il lavoro, certe categorie commerciali siano più penalizzate. Ma che il peso lo portino solo le nostre mogli è scandaloso. Sono donne Il 98% di chi ha perso il lavoro. Come pure chi supera certi giorni di malattia. Chi rimane incinta, anziché essere premiata, viene subito cacciata. Questa è l’Italia che vogliamo lasciare ai nostri figli?



Secondo San Francesco, il denaro è lo sterco del diavolo. L’avidità di Pfizer, AstraZeneca e Moderna lo conferma

Per i soliti illusi, dopo la pandemia il mondo sarebbe stato migliore. Nel senso che il Covid avrebbe fatto diventare tutti più onesti e solidali. Si sbagliavano. L’uomo è sempre più disonesto e la società corrotta. Ogni popolo ha il proprio Dio, ma la divinità comune a tutti è Il denaro. Persino il prodotto più umanitario come il vaccino va al migliore offerente. Si saltano le prenotazioni e non si rispettano gli impegni. Intanto c’è chi muore. Chissà quando ne avrà diritto la povera gente del Terzo Mondo, che non ha di che pagare gli strozzini delle multinazionali. La colonizzazione è ancora in corso.