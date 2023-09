E anche questa è fatta, seppure solo in parte. Ora inizia la fase più impegnativa

Come sempre, da che il tempo è scandito in anni e mesi, anche questa volta, dopo agosto, è arrivato settembre. Nel corso degli anni il mese che porta con sé l’ autunno ha fatto il suo debutto con ogni genere di connotazioni, da quelle romantiche a quelle tristi, passando attraverso le varie tipologie di nostalgiche, arrivando così a questi giorni. Quelli nei quali la sequenza naturale che scandisce il ritmo delle faccende delle specie, soprattutto quella umana, vuole che prenda il via il periodo in cui si iniziano a tirare le somme di quanto era stato ipotizzato a inizio anno. È importante notare che tale valutazione avviene quando il croupier Tempo può ancora dire ai partecipanti: “fate i vostri giochi” e non è già arrivato al momento in cui deve affermare categoricamente che le puntate sono ormai chiuse, ovvero completate, e a nulla varrebbe insistere da parte di quanti sono seduti intorno al banco nell’ intento di continuare a puntare. Una situazione definibile più che fluida rispetto a quella sospesa all’ inizio delle vacanze, la stessa che in Italia si è rimessa in moto lunedì scorso. È avvenuta, con il riavvio, in una salita divenuta nel frattempo ancor più ripida, dei programmi di lavoro messi per qualche giorno in pausa, non nello statu quo ante, ma aggravati, se possibile, da accadimenti nuovi e di forte valenza. Dando per scontato che il problema più importante del mondo, che continua a rimanere in piedi senza che abbia subito il benché minimo ridimensionamento o ripensamento, è l’ invasione da parte russa dell’Ucraina. Pertanto è fondamentale focalizzare il pensiero sull’assassinio commissionato da Putin del padre padrone della Brigata Wagner, l’indefinibile Prigozhin. È sufficiente ricordare solo un’ altra burrasca agostana, giusto per rimanere nel Paese, il volo preso dal prezzo dei carburanti. Esso che ha superato irragionevolmente ogni ipotesi compatibile con un andamento lineare dell’ economia, tanto che, al centro dell’ esodo estivo, insieme a tante altre storpiature dell’agire lineare, è partito per la tangente. Le chicche appena citate sono state solo una minima parte delle vicende negative che hanno avvelenato le ferie a buona parte degli italiani. Nella filmografia più che prolifica sulla guerra combattuta dai marines dell’ Esercito Americano in Viet Nam, uno dei comportamenti che sono riproposti con maggior frequenza è quello tipo del caporale di turno, solitamente nero. Questi, urlando in maniera disumana, tira giu dalle brande all’interno delle baracche i marines i quali, già in tuta mimetica e con lo zaino completo fino all’ orlo. dell’ occorrente per combattere, storditi da quella improvvisa allerta, a mala pena stanno in piedi. Sempre urlando, il graduato appena descritto invita quella carne da macello a salire su aerei non identificabili senza dire loro verso quale destinazione stanno per partire e da cui molto probabilmente non ritorneranno con le proprie gambe. Pur riconoscendo che il riferimento di quanto appena esposto è senz’altro esagerato, non si può negare che il Governo stia andando in maniera abbastanza simile giù duro con le richieste agli italiani. Gli stessi che, prima di tutti gli enormi problemi scatenati dalla pandemia prima e dall’ enorme salto all’ indietro concretatosi poi a nord est del confine europeo con la realtà territoriale russa, la cosiddetta esercitazione militare speciale, sconvolgessero gli equilibri già precari in essere. La pazienza degli italiani è proverbiale e, se qualche cosa di straordinario più volte si è realizzato nei confini della penisola e anche in trasferta, buona parte è da attribuire proprio a questa preziosissima dote, peraltro riconosciuta e apprezzata dappertutto. Un fatto realmente accaduto nel villaggio vuole che, molti anni addietro, il barbiere del luogo, sempre di quelli appartenenti alla tipologia tipica locale, precisamente seguace del principio del suo operare “Castigat ridendo mores”, avesse insegnato al meticcio che stazionava nella sua bottega, a avventarsi sull’ abito talare del religioso competente per zona ogni qualvolta questi fosse entrato nel locale.Tollerante fino al limite del credibile, il sant’ uomo una volta ebbe a lamentarsene con il figaro. Questi si scusò con quel servo di Dio e lo pregò di aver pazienza con la bestiola irriverente, pregandolo…di credete che, quella dell’ irriverente quattro zampe era una manifestazione di affetto, seppure sui generis. Al che, con fare sornione, il pastore di anime rispose che avrebbe messo in atto volentieri quel comportamento, se l’ esagitato quadrupede non stesse ormai distruggendo completamente proprio quella: la pazienza. Questo è infatti il nome proprio della “sottana” sacerdotale antesignana del Clergyman. E tutti risero come accadeva alla fine dei film western, quelli originali però. Di questi tempi non sarebbe affatto scontata la chiusura con un Happy End simile, anzi! Sotto a chi tocca, allora, che per i veglioni, quelli di fine anno questa volta, occorre ancora un bel pò di tempo.