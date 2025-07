E’ arrivata Bomb Revolution: la nuova collezione di mascara firmata Bellaoggi

Dal mese di giugno è disponibile Bomb Revolution, la nuova collezione di mascara di Bellaoggi, brand italiano della bellezza da oltre trent’anni.

La linea comprende tre mascara pensati per valorizzare le ciglia in base allo stile e al gusto estetico di chi li utilizza:

Bomb! 360 Instant Volume: costruisce spessore e lunghezza fin dal primo passaggio, per uno sguardo intenso e magnetico. La formula è arricchita da un mix di cere vegetali che donano struttura alle ciglia.

Bomb! Up Instant Curl: incurva le ciglia e apre lo sguardo, per un effetto lifting naturale. Contiene acido ialuronico e pantenolo, ingredienti che idratano e rinforzano le ciglia.

Bomb! XXL Instant Length: regala lunghezza estrema, volume pieno e un effetto panoramico che enfatizza ogni sguardo. Arricchito con pantenolo, provitamina dell’acido D-pantotenico (vitamina B5), contribuisce a proteggere e riparare la struttura delle ciglia.

Con Bomb Revolution, Bellaoggi continua a raccontare il proprio mondo: un universo fatto di stile, autenticità e ricerca costante. Ogni prodotto nasce per far vivere al consumatore un’esperienza immersiva, nella quale potersi riconoscere attraverso i valori che guidano il brand: ambizione, innovazione ed eccellenza.

La collezione è disponibile sul sito ufficiale di Bellaoggi, nei punti vendita selezionati come Tigotà e Idea Bellezza, nelle principali catene specializzate, e su marketplace come Notino, Douglas e Shein.

E per un look ancora più luminoso e raggiante, Bellaoggi propone anche i Gloss Affair e gli illuminanti Magic Glow Wand, entrambi disponibili in tante varianti di colore: la novità perfetta per completare il make-up estivo con luce e personalità.