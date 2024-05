E-Boost, progetti per l’elettromobilità: contributi fino a 40mila euro

Fino al 1° luglio 2024, è possibile partecipare al nuovo bando del consorzio E-Boost, dedicato a proposte progettuali del settore dell’elettromobilità. Le proposte devono mirare a ridurre l’impatto ambientale dei veicoli a zero emissioni e possono includere sfide riguardanti la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio e l’uso dei veicoli a zero emissioni

In particolare, la call mira a promuovere progetti che supportano una catena del valore dell’idrogeno resiliente nell’UE e che promuovono un sistema energetico sostenibile e decarbonizzato,

Possono partecipare start-up e PMI attive nel settore dell’elettromobilità (con priorità a settori come automobili, veicoli pesanti, trasporto via acqua, trasporto aereo guidato, ferrovie, mobilità attiva e logistica) e stabilite nei territori inclusi nell’ambito di E-Boost comprendendo gli Stati membri dell’UE, alcuni paesi EEA e altri paesi associati.

Il bando offre finanziamenti attraverso una somma forfettaria che può arrivare a 20.000 euro per i singoli richiedenti e a 40.000 per i consorzi, con un limite complessivo di 61.000 euro.