E-commerce, due prodotti su tre sono pericolosi per la salute. Indagine choc di Altroconsumo

Indagine shock sugli articoli acquistabili online. La maggior parte dei prodotti per bambini, ma anche cosmetici, gioielli, dispositivi elettronici e abbigliamento acquistabili sulle principali piattaforme di e-commerce non è sicuro per la salute e/o non a norma di legge.

Sono i risultati dell’inchiesta condotta da Altroconsumo insieme ad altre organizzazioni di consumatori europee, che ha interessato 250 prodotti acquistabili sui principali siti di ecommerce: Aliexpress, Amazon, eBay, LightInTheBox e Wish.

Su 250 prodotti acquistati, suddivisi in 18 differenti categorie, due su tre non rispettano gli standard europei di sicurezza. Il problema riguarda in massima parte quelli realizzati fuori dall’Unione Europea, che entrano senza problemi nelle maggiori piattaforme di e-commerce utilizzate dagli europei. “Non è solo questione di impedire che questi prodotti entrino sul mercato – spiega Marco Pierani, direttore di Euroconsumers – ma anche di rimuoverli una volta che sono stati messi in vendita. Serve un approccio più proattivo da parte dei marketplace”.