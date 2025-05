E-commerce e forniture industriali: la soluzione Mayermoover

Ne parla Vittorio Morandin, Chief Operation Manager e Co-founder

Roma, 5 mag. – Negli ultimi anni l’e-commerce B2B si è affermato come uno strumento imprescindibile per le imprese, non solo per accedere a condizioni economiche più vantaggiose, ma anche per ottimizzare la gestione degli approvvigionamenti. Al di là del risparmio sui costi, tuttavia, sono molteplici le esigenze che spingono sempre più aziende a scegliere il digitale per i propri acquisti.”È assolutamente vero – afferma Vittorio Morandin, Chief Operation Manager e Co-founder di Mayermoover – oggi oltre il 90% delle aziende utilizza i portali digitali per cercare soluzioni più convenienti. Il fattore economico è certamente importante, ma non è l’unico motivo: al primo posto metterei la disponibilità dei prodotti in tempi brevi.”Garantire tempi rapidi è cruciale, ma per molte aziende un altro elemento determinante è la possibilità di affidarsi a un unico fornitore in grado di soddisfare tutte le esigenze di approvvigionamento.”Questa è una delle missioni principali di Mayermoover: offrire una gamma completa di prodotti, dai dispositivi di protezione individuale all’abbigliamento da lavoro, dallo storage all’arredamento industriale. Un approccio che consente un vantaggio economico concreto, grazie alla centralizzazione degli acquisti. Inoltre, la maggior parte dei nostri articoli parte direttamente dai magazzini dei produttori, senza passaggi intermedi: questo ci rende competitivi sia nei prezzi che nel servizio” – prosegue Morandin. Un ulteriore nodo cruciale per le aziende riguarda la semplificazione della gestione degli acquisti. I processi d’ordine sono spesso lunghi e frammentati, con iter burocratici che rallentano le operazioni e aumentano i costi amministrativi. Ridurre questi passaggi significa risparmiare tempo e ottenere un beneficio economico diretto.”Abbiamo investito molto nella semplificazione dei processi d’acquisto – spiega Rudy Maset, Vice Presidente e Co-founder di Mayermoover – agendo su due fronti: da un lato, abbiamo snellito l’iter che porta all’ordine; dall’altro, offriamo alle aziende la possibilità di ricevere un’unica fattura cumulativa per prodotti diversi. Una semplificazione che può generare un risparmio di migliaia di euro.”L’e-commerce ha reso più facile reperire e acquistare prodotti online, ma spesso alle aziende manca un supporto concreto in fase decisionale. Specifiche tecniche, normative di riferimento e differenze tra prodotti possono rendere complesso orientarsi, soprattutto in ambiti specializzati. Morandin aggiunge: “Abbiamo compreso quanto sia essenziale affiancare le aziende nei momenti decisionali. Per questo Mayermoover mette a disposizione un team di tecnici commerciali, ognuno con competenze verticali e specializzazione nel settore di riferimento.”Nel mondo degli approvvigionamenti industriali, velocità, efficienza e consulenza qualificata fanno la differenza. Mayermoover ha sviluppato un modello che integra tecnologia e supporto tecnico per semplificare i processi, ridurre i costi e offrire un servizio personalizzato. Un approccio che consente alle aziende di lavorare meglio, con meno complessità e maggiore valore aggiunto.