E-commerce e marketplace: il finanziamento di Simest alle Pmi per l’internazionalizzazione digitale

Il finanziamento E-commerce e Marketplace di Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, è uno degli strumenti di finanza agevolata in regime de minimis dedicati a sostenere la crescita internazionale delle imprese italiane attraverso i canali digitali. La misura rientra nel più ampio sistema di incentivi pubblici volto a rafforzare l’export e a favorire i processi di digitalizzazione delle PMI, permettendo alle aziende di sviluppare strategie di vendita online sui mercati esteri.

Il finanziamento è destinato alle imprese con sede in Italia che intendono avviare o potenziare progetti di commercio elettronico internazionale. In particolare, lo strumento consente di finanziare la realizzazione o il miglioramento di piattaforme e-commerce proprietarie oppure l’apertura e lo sviluppo di store ufficiali su marketplace digitali internazionali. L’obiettivo è facilitare l’accesso delle imprese italiane ai principali canali di vendita online globali, ampliando le opportunità di business e di presenza sui mercati esteri.

Tra le caratteristiche principali del finanziamento vi è un tasso agevolato particolarmente competitivo rispetto alle condizioni di mercato. La durata complessiva può arrivare fino a quattro anni, di cui due di pre-ammortamento, periodo durante il quale l’impresa rimborsa esclusivamente gli interessi. Il rimborso del capitale avviene successivamente, consentendo alle aziende di disporre del tempo necessario per sviluppare il progetto digitale e generare i primi risultati commerciali.

L’importo finanziabile può arrivare fino a 500.000 euro, con un minimo di 10.000 euro, entro determinati limiti legati ai ricavi dell’impresa. Le risorse possono essere utilizzate per coprire diverse tipologie di spese, tra cui la progettazione e lo sviluppo della piattaforma digitale, l’integrazione con sistemi di pagamento e logistica internazionale, le attività di marketing digitale e promozione sui marketplace, nonché i servizi di consulenza specialistica necessari alla realizzazione del progetto.