E-commerce, Il Gigante apre un secondo dark store a Bresso (Mi)

Leader della Gdo nel Nord Italia e specialista del fresco, Il Gigante prosegue nella strategia di potenziamento del canale e-commerce ed apre un secondo dark store a Bresso, riconfermando anche per il nuovo magazzino che servirà l’on-line la scelta del WMS in SaaS di Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni collaborative per l’ecosistema della supply chain e del commercio. Quello di Bresso è il secondo dark store che il Gigante apre nel giro di 4 anni per gestire la preparazione degli ordini del canale e-commerce: dopo la prima esperienza a Varallo Pombia e a fronte di un incremento significativo delle vendite on-line, il nuovo dark store è stato costruito tra Bresso e Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, appositamente per garantire maggiore celerità e capillarità ai consumatori della metropoli lombarda e della sua provincia, nonché a quelli delle aree di Monza, Como, Lecco e Lodi.