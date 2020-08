E-commerce: parte da Salerno un progetto a sostegno delle piccole imprese

Entra nel vivo il progetto gratuito “3,2,1” per sostenere il business delle piccole e medie imprese. Promosso da tre partner di successo – Hirooks, A Lab e Ninja – prevede la consulenza e la creazione di un sito e-commerce personalizzato con una strategia digitale orientata agli obiettivi dell’impresa; l’affiancamento digitale e la formazione sull’utilizzo ottimale di una piattaforma e-commerce, per fornire gli strumenti necessari a gestire l’attività in totale autonomia; l’ideazione del concept di comunicazione con la realizzazione di un primo piano editoriale e il set up o restyling dei canali social. Sono numerose le piccole e medie imprese campane che hanno già aderito all’iniziativa, pronta a entrare nel vivo. Saranno dunque tre le tappe del percorso: creazione di un sito e-commerce; strategia orientata alla vendita e formazione digitale, con l’obiettivo di confezionare un business plan smart e di successo che permetta all’azienda di cogliere tutte le potenzialità dell’on line. L’emergenza Covid ha ridisegnato i perimetri delle nostre vite, costringendoci a rivedere delle scelte. E lo ha fatto in particolare per le aziende, molte delle quali, dall’oggi al domani, si sono trovate del tutto impreparate a rispondere alle nuove esigenze del mercato. Chi si era già avvicinato al mondo dell’e-commerce ha potuto affrontare il lockdown con minori difficoltà. Chi invece ne era completamente a digiuno, è stato costretto a restare in attesa.

Hirooks è una società di consulenza specializzata nello sviluppo di progetti digitali, con oltre 10 anni di esperienza. Con un team formato da un reparto IT, professionisti di marketing e consulenti digitali, supporta le aziende nella realizzazione e sviluppo del proprio business online.

Hirooks struttura percorsi di crescita altamente personalizzati, affiancando le aziende e lasciando il pieno controllo ai Manager. Un team dedicato seguirà il progetto dalla fase di definizione strategica al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Hirooks collabora con Partner player di settore e clienti internazionali. Vanta nel portfolio clienti più di 100 aziende fidelizzate e partner che permettono di offrire servizi integrati e soluzioni altamente mirate alle esigenze di ogni cliente.

A lab è un’agenzia digital specializzata in comunicazione, design strategico, produzione contenuti e social media marketing che da anni supporta brand che approcciano il mondo digitale, dal social all’e-commerce, fino alla realizzazione di campagne integrate online e offline.

Un approccio integrato, una strategia a lungo termine, un solido concept creativo e immagini d’impatto sono i pilastri su cui si basa ogni progetto firmato A lab che, negli anni, gli ha permesso di realizzare collaborazioni con importanti brand sia locali che nazionali come Pasta Antonio Amato, Acqua Santo Stefano, Red Bull, Pomellato, Montblanc, Zurich, Novartis, e Mentadent.

Ninja è una edtech company focalizzata sul potenziamento professionale per la trasformazione digitale. La sua business school Ninja Academy ha già formato oltre 80.000 professionisti delle più grandi aziende italiane tra cui i manager e i marketing team di The Walt Disney Company, FCA, Banca Mediolanum, MSD e tante altre.

Editore di Ninja.it (già Ninja Marketing) la piattaforma italiana per la digital economy, la società aggrega la più grande community italiana di professionisti del digital marketing e dell’innovazione.