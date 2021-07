e-Commerce: per Europei esplode su Amazon ricerca maglie e tricolore (2)

(Adnkronos) – L’abbigliamento da calcio l’ha fatta dunque da padrone il mese scorso quando, tra i primi 150 termini più cercati su Amazon.it vi é stato ‘maglia Italia’, anche il primo termine più ricercato nella sotto-categoria di riferimento ‘abbigliamento da calcio per tifosi’. “Si tratta di un dato rilevante – spiega Federico Salina, Ceo e Co-founder di Witailer – poiché nel resto dell’anno le prime posizioni per le ricerche in questa sottocategoria sono occupate non dalla maglia della nazionale ma da quelle di squadre specifiche come Inter, Milan o Juve”. Inoltre, a giugno 2021, la sottocategoria ‘abbigliamento da calcio per tifosi’ era tra le prime 10 con il maggior volume di ricerca stimato mentre 12 mesi fa non era nemmeno tra le prime 30.