È comprensibile credere che il disordine che sta mettendo alle corde tutti e tutto sia cosmico

È giunta notizia di recente che alcuni asteroidi, in parte disattendendo quanto avevano previsto gli astronomi, si siano avvicinati alla Terra più del previsto, tuttavia senza pericoli di nessun genere per essa. Ciò tiene il passo a quanto si sta verificando sul pianeta, dove quanto dato per certo un giorno, quello seguente sarà con buona attendibilità ridimensionato a probabile e l’altro ancora il suo contrario. Non c’è nessun paese che riesca a tenersi fuori da tale andazzo, che vale sia per le decisioni di politica interna, sia per il comportamento da adottare nelle azioni mirate per valere oltre confine. Ciò che é stato fin qui scritto è da riferire all’Italia, anche se, con modalità ogni volta diverse e esse coinvolgono l’ intero assetto geo politico del mondo. Quello di limitarsi di seguito a fare una sorta di fermo immagine prevalentemente per il Paese, va considerato un espediente adottato per permettere, a chi lo vorrà, di avere un’ immagine senza filtri o quasi di quanto la situazione sia degenerata. Tanto vale in modo particolare per l’ ultimo quinquennio e per cosa si pensa di fare, negli ambienti adatti, per tentare di contenere il più possibile le conseguenze negative. Esse, al momento, dove stanno avvenendo, portano danni simili, se non ancora più pesanti degli stessi conflitti. Andando con ordine e chiamando le cose per nome, il più devastante dei problemi che sta colpendo gli italiani è la diminuzione continua delle proprie risorse, cioè un vero forte impoverimento. Non è esagerato affermare che in molte, troppe famiglie, i pasti quotidiani si sono ridotti al solo pranzo o alla sola cena.Si aggiunga che sia le aziende alimentari, sia i rivenditori hanno tentato mille accorgimenti pur di andare incontro alle famiglie. Tra gl altri ridurre la quantità di prodotto lasciando invariate le misure del contenitore e, soprattutto, il prezzo al consumo. Non tenendo conto che giá nell’antica Roma, in situazioni del genere, gli stessi magistrati sentenziavano:”ad impossibilia nemo tenetur”, che nel parlato corrente suona:”nessuno è tenuto a fare cose impossibili”; concetto che a Napoli vale:” non si può friggere con l’acqua”. Molto spesso, in varie occasioni di incontro nei salotti televisivi o nelle tribune stampa di qualsiasi colore e connotazione, è stata pronunziata l’affermazione che si può essere considerati liberi solo se lo si è dal bisogno. Per ora basta così, non serve aggiungere altro.