‘E cunte campani pe’ gruosse ’e piccërille, De Rose fa rivivere la grande tradizione colta e popolare

‘E cunte campani pe’ gruosse ’e piccërille: è il titolo di un prezioso libro di Aurelio De Rose che sarà presentato martedì 21 marzo alle ore 18 a Napoli alla libreria Raffaello in via Kerbaker (ne discuteranno con l’autore: Silvana Aricò, Giuseppina Scognamiglio, Sergio Zazzera; introduzione di Silvio de Majo; letture di Adriana Carli; intervento musicale del chitarrista Franco Manuele).

La ricerca

Il testo, che si avvale della prefazione di Giuseppina Scognamiglio, offre una serie di Cunti ritrovati in una rivista ottocentesca, che realizzò che Luigi Molinaro del Chiaro. “Si tratta – si legge in una nota – di racconti che ripercorrono foneticamente i vari luoghi campani di provenienza. Nel riportarli, De Rose si e rigorosamente attenuto alle originali stesure cercando dove possibile, di indicare, in alcuni termini, il loro significato. Il lettore rileverà che tra i circa cinquanta Cunti è stato aggiunto quello che Vittorio Imbriani pubblicò nel 1875 ovvero: “Le tre maruzze” che, a differenza degli altri, venne scritto in italiano per poi averne, successivamente, una versione molto sintetica, in “napoletano” dal titolo: “’O cunto ’e Giuseppe”– che Gaetano Amalfi raccolse e pubblicò alcuni anni dopo, nel 1883, nella rivista citata”.

Letteratura e pedagogia

Nella prefazione al volume Giuseppina Scognamiglio osserva tra l’altro che “con ’E cunte campani pe’ gruosse ’e piccërille di Aurelio De Rose, siamo al cospetto di una produzione letteraria, che potrebbe diventare perfino una presenza significativa nei percorsi di educazione e formazione dei bambini e dei giovani, oltreché punto comune di riferimento culturale, nel segno del recupero di una gloriosa tradizione narrativa, colta e popolare, esibita, in prevalenza, per aspetti linguistici, etnografici e folclorici. De Rose, qui, ci propone dei contacunti capaci, narratori abili a riaccendere l’eterno conflitto umano tra crediti della fantasia e debiti della realtà, anche se, talvolta, gli insegnamenti dei cunti diventano incerti tra le varie e contraddittorie sollecitazioni della vita, ribaltanti, spesso, la dinamica della morale con scardinanti effetti beffardi.

Ciò nonostante, che fiaba sia!”

L’autore

Aurelio De Rose è nato a Napoli e vive a Roma. Critico d’arte, appassionato della cultura artistica antica e moderna della propria città, ha collaborato con diversi quotidiani e riviste letterarie con interventi di storia del costume e di critica d’arte. Tra i vincitori del premio Pontano del 1977, ha tra le sue ultime pubblicazioni: Napoli La Cappella Sansevero, La storia, le opere, gli artisti; Il Misterioso Sewbero. Storia delle acque in Campaniua e delle fontane di Napoli; Testamento per Napoli, Testi di poesie editi ed inediti intervallate da opere pittoriche di Eduardo Palumbo; Gli antichi ditti Napoletani e Campani.