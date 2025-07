E’ di Ascoli e del centrodestra il sindaco più amato d’Italia. Nella top ten Manfredi a Mastella

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, esponente del centrodestra, con il 70 per cento di consenso, e’ in vetta alla graduatoria dei primi cittadini piu’ amati, secondo quanto emerge dalla classifica Governance poll, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto sondaggi per “Il sole 24 ore”. Passa dalla prima alla seconda posizione il sindaco di Parma, Michele Guerra, rappresentante del centrosinistra, con il 65 per cento di gradimento. Al terzo posto si piazzano, alla pari, i sindaci di Bari e Napoli, rispettivamente Vito Leccese e Gaetano Manfredi, con il 61 per cento di consenso (quest’ultimo in calo rispetto al 62, 9% guadagnato all’elezione). In quinta posizione troviamo, ex aequo, il primo cittadino di Mantova, Mattia Palazzi, insieme ai colleghi di Fermo, Paolo Calcinaro, di Treviso, Mario Conte, e dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Al nono posto ci sono, sempre ex aequo, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella (che aumenta il consenso dal momento dell’elezione: passa dal 52,7% al 59,3% di oggi, +6,3%) oltre a quelli di Rimini, Jamil Sadegholva, di Rovigo, Valeria Cittadini, di Viterbo, Chiara Frontini, di Ferrara, Alan Fabbri, di Milano, Beppe Sala e di Modena, Massimo Mezzetti. Piu’ indietro in classifica il primo cittadino, di Bologna, Matteo Lepore, al 58esimo posto, ed il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in 72esima posizione. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con il 47 per cento di consenso, si colloca all’89esimo posto.

Per quanto riguarda ancora la Campania in calo l’apprezzamento raccolto dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, gradito al 54% dei cittadini (57,4 per cento al momento dell’elezione). La prima cittadina di Avellino Laura Nargi fa invece registrare una delle peggiori performance in Italia: con un indice di gradimento del 42%, è terzultima nella classifica dei sindaci più amati. Non è stato testato, infine, il sindaco di Caserta, non in carica in quanto il Comune è stato sciolto. Passando ai presidenti di Regione, il campano Vincenzo De Luca è al settimo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore: secondo il Governance Poll, il consenso per il governatore è oggi del 54,5%, 14,98 punti percentuali in meno rispetto al giorno dell’elezione (69,48%).