E’ di Scampia la nuova Miss Italia: Zeudi di Palma, 21 anni, studente di sociologia

Zeudi di Palma è Miss Italia 2021. È stata eletta al Casinò di Venezia, in diretta sulla piattaforma OTT Helbiz Live. Alta 1,72 capelli e occhi castani, la ventunenne era arrivata a Venezia con il titolo di Miss Napoli, la sua città natale. Diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia all’Università. Indipendente e determinata, Zeudi si definisce “una modella con la passione per il calcio”, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. In futuro progetta di concludere gli studi e di riuscire a emergere nell’ambito della moda, diventando imprenditrice. La sua aspirazione è di fare qualcosa di grande, consapevole delle sue potenzialità. Eliminata in un primo momento per un errore tecnico nell’inserimento dei dati – come spiegato in diretta dall’avvocato Enzo La Rocca, legale del Concorso – Zeudi è riuscita a conquistare la fascia al fotofinish.

“Emozioni che non si possono descrivere per Zeudi Di Palma, che si è aggiudicata il titolo di Miss Italia 2021. A condividere questo momento con lei, la Patron Patrizia Mirigliani e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro“, si legge sulla pagina Facebook del concorso.