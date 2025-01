È in arrivo l’Epifania. La vulgata vuole che chiuda tutte le feste. Forse succedeva così tempo fa, non ora

Anche se agendo come un branco di opossum, l’umanità sta cercando di ritornare al travaglio usato, l’attività quotidiana svolta prima dell’inizio delle festività di fine anno. Più precisamente si sta verificando, come del resto è successo già gli scorsi anni, che molte persone stentano a riprendere il ritmo consueto del lavoro, che dovrebbe ripartire in pieno o quasi martedì prossimo, giorno successivo a quello dell’Epifania. Intanto alcuni tipi di attività non rispettano le ricorrenze, tanto le civili quanto quelle religiose. Certe figure professionali non possono osservare pause di interruzione del proprio lavoro rigorosamente annotate sul calendario, così “santificano” alcuni dei loro giorni di ferie sull’altare dell’Efficienza. Se non proprio a quest’ultima divinità pagana, a qualcosa che somigli a essa. Così sta accadendo per l’attività economica, meno per quella politica. Dopo i commenti al discorso di fine anno del Presidente Mattarella, per buona parte degli uomini politici Italiani è calato un sipario, che così resterà fino a martedì prossimo, se non ancora oltre. Per molti italiani sarà una condizione che ricorda da vicino la situazione di Fantozzi, costretto a assistere per l’ennesima volta alla proiezione del film La corazzata Potemkin. La volta che riuscì a sfuggire dalla vigilanza stretta del prepotente megadirettore galattico, fu per lui come uscire da un incubo. Gli italiani, seppure tacciabili di non essere attenti all’interesse comune, non si saranno certamente lamentati di una deminutio capitis per la più che ridotta presenza dei soliti volti della classe politica sugli schermi televisivi. Intanto stava crescendo il giusto malcontento degli italiani per la carcerazione di Cecilia Sala, una reporter italiana, avvenuta pochi giorni fa a Teheran. Finora il governo iraniano non ha fatto sapere, nemmeno di massima, di cosa sia stata accusata quella reporter. Certo è che per i suoi connazionali non è stata una bella notizia, ma la avranno presa certamente meglio assistendo alle manifestazioni di solidarietà che la giornalista italiana sta ricevendo in patria. Meglio delle comunicazioni da non commentare della Compagnia “Senza vergogna”, capace di interpretare decentemente solo il brano “parole, parole “, quello datato ma ancora di una certa attualità, portato sul palcoscenico da Mina e Alberto Lupo. Ciò che invece è stato finora solo accennato è la chiusura del passaggio del gas russo diretto in Europa attraverso l’Ucraina così che il prezzo dei combustibili tradizionali è balzato subito alle stelle. L’inverno è appena iniziato e non è certo un aspetto del problema che possa essere trascurato. Martedì prossimo sarà un altro giorno e si vedrà.