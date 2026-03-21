È in atto una rivoluzione radicale in gran parte del mondo. Non dove però vige ancora l’ancien règime

Chi avesse creduto, anche se solo per poco, di aver visto più o meno tutte le storture che da un pò stanno rendendo ancora più difficile la vita all’ Umanitá rispetto a quanto non lo fosse già prima della pandemia e degli altri eventi negativi, allo stato dovrebbe aver cambiato di parecchio il suo pensiero in merito. Volendo esporre nel modo più esplicito la questione, gli USA, la Russia e la Cina allo stato sono guidate da personaggi che ritengono di poter manovrare a loro esclusiva discrezione persone,cose e situazioni estremamente importanti, perché la Cosa Pubblica che fa capo a loro funzioni adeguatamente. Solo perché al momento sono i più caratterizzati da quella sindrome tra i paesi che si trovano sotto il giogo di uno o più megalomani sulla plancia di comando, una riflessione può essere fatta sugli USA, in persona di Trump, loro Presidente. In effetti quel despota aggiunge alla efferatezza delle operazioni che mette in piedi, un modo di presentarle e commentarle ancora più bieco di quello usato da alcuni capi tribù che si sono tolti solo di recente l’anello dal naso. Trump è convinto che i sistemi di prevaricazione di altri capi di stato, inclusi anche alleati storici di Waschington, possano essere adoperati a sua insindacabile decisione. Quella imitazione maldestra di uno statista sta mettendo talmente tanta carne sul fuoco da riuscire a tutt’ oggi solo con difficoltà a portarla al punto giusto di cottura. Prossima conquista programmata è Cuba, l’ isola caraibica simbolo di sregolatezze di ogni tipo, località turostica e del gioco d’azzardo da tempo lunghissimo. La forma di comunismo con cui è governata quell’ isola ha fatto venire in superficie ogni tipo di mala gestio, tanto da portarla a essere considerata esempio da non seguire. A breve il seguito.