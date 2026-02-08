E la kermesse procede, per ora bene. Avanti così

Questa sera il Tout-Olimpiadi sarà in trasferta a Cortina per fare il bis di quanto mostrato al mondo nel corso della soirèe milanese. Si noteranno ancor più, in quel contesto, l’assenza dello Zar Putin e di altri che hanno fatto la scelta di non presenziare a quella manifestazione, non fosse stato altro che per rispettare una ricorrenza storica. Da considerare senz’altro patrimonio dell’umanità, forse il primo in ordine di data. Sarebbe bastata anche la sola presenza alle cerimonie di apertura di quei giochi. Se la decisione di non essere presenti è stata presa da quelle caricature di se stessi allo scopo di stupire, non si sbaglia chi pensa che hanno colpito il bersaglio. Con una precisazione: dalla parte opposta di quella che era stata programmata, vale a dire in senso negativo.

Intanto, oltre ai risultati delle gare del giorno, hanno fatto il giro del mondo altri eventi accaduti in quel giorno. Non c’è da meravigliarsi se gli artisti presenti a San Siro hanno stupito al di sopra di ogni aspettativa i cittadini del mondo, almeno quanti hanno avuto l’opportunità di seguirli attraverso la televisione. Un siparietto in particolare ha dato, esso da solo, l’opportunità di assistere a un episodio di “italianità”. Esso da solo sta dando ovunque una precisa idea di come gli italiani provino, anche di questi tempi, a sopravvivere con un comportamento più che corretto. Nel breve filmato che, commentato da una voce fuori campo in inglese, sta facendo il giro del mondo attraverso Internet e le sue applicazioni, è contenuta una riuscita finzione, facendola apparire uno stralcio del vivere quotidiano in Italia. Al dunque. A bordo di un tram d’epoca, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si muove a suo agio come se si trovasse nella Maserati presidenziale usata quotidianamente. Quel tram ” fuori servizio” ferma davanti al Teatro alla Scala e il Primo Cittadino del Paese si alza per avviarsi all’uscita. Per accompagnarlo agli scalini si avvicina un’ altro pezzo dell’Italia che sa farsi valere nel mondo. È il campione di motociclismo Valentino Rossi che, in inappuntabile divisa da tranviere, ha guidato quel tram fin li. I due personaggi si congedano amabilmente e scende il sipario sul piacevole incontro.

Facendo il punto su quel promo, si può affermare senza indugio che lo stesso sta facendo per il Paese tanto promozione, quanto pubblicità. E c’è da aspettarsi che quanto prima chi abita oltre confine comincerà a vestirsi da tranviere, pensando di essere à la page. Cio nonostante, la vera moda Made in Italy continuerà a uscire dai confini nazionali raggiungendo sempre più da vicino i suoi estimatori internazionali. Questa sera, intanto, si potrà vedere se a Cortina L’Italia farà il bis di Milano.

Sarà bene incrociare le dita.