E la nave non va

Oggi è il primo giorno lavorativo del terzo mese dell’anno e il quadro economico per quanto riguarda il Paese invita ancora alla massima prudenza. Significa che la luce alla fine del tunnel della crisi, a dispetto dei trionfalismi di maniera, ancora non riesce a farsi scorgere. Tentando di entrare nel merito di come stanno [non] evolvendo i parametri salienti dell’ economia italiana, potrà essere interessante fare il discorso all’indietro, partendo dalla grande malata, la produzione. A poco o a niente del tutto vale premettere che il mondo intero è vittima di una congiuntura negativa di grandi dimensioni. Essa trascinerà per molto tempo i postumi degli effetti disastrosi prodotti, se e quando si riuscirà a neutralizzare la stessa. Procedendo quindi a ritroso, alla base della diminuita produttività dell’ Azienda Italia, è individuabile un caso da manuale di economia di tipo scolastico. Si conferma così l’ipotesi che il Paese sta soffrendo per la diminuita tendenza degli investitori istituzionali a operare direttamente nei settori produttivi, preferendo la speculazione finanziaria. Rendono di conseguenza stagnante il tasso di occupazione. La prima conseguenza è stata una drastica riduzione dei consumi. In altre situazioni si sarebbe potuto premere il pedale dell’export per compensare almeno in parte la contrazione del mercato interno. Senza adottare atteggiamenti vittimistici, è importante ribadire che l’ influenza di un contesto sociopolitico mondiale alterato da guerre e turbolenze politiche esercita il suo peso. Esse continuano a rendere instabili i rapporti tra I diversi paesi, e di ciò va dato atto. Non è facile comprendere perché quanti sono preposti a affrontare la crisi per tentare di metterla alle corde non colgano l’opportunità per dare una ripassata agli scritti dell’ economista inglese John Maynard Keynes. Quanto indicò di fare al governo americano per uscire dal pantano in cui erano finiti gli USA resterà ancora a lungo negli annali della storia economica. Il disastro era stato causato dagli effetti della grande crisi del ’29 ma si sarebbe dilatato ancor più a causa dei costi che quel paese avrebbe dovuto sostenere a causa dell’impegno nella seconda guerra mondiale. Si trattava di una forma di deregulation, parziale e indiretta, volta a aumentare la libertá di agire delle imprese private, corroborata da bassi tassi di interesse e da una pressione fiscale adeguata e contenuta. Ancora, quell’ Economista consigliò al Presidente F.D. di mettere mano a un consistente piano per la realizzazione di opere pubbliche, sempre facendo attenzione a contenere la spesa corrente. Fu così che l’ occupazione prese a salire con il conseguente aumento della produzione e della quota della stessa destinata all’export. Senza tentare di fare paragoni nemmeno da lontano tra quanto si potè realizzare allora con la situazione attuale, almeno se ne potrebbero ricavare spunti, in forma riveduta e corretta. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, si potrà prendere atto della desolata conclusione tratta da una moltitudine di persone da ogni ipotesi di intervento con la frase pronunciata più di consueto da qualcuno dei tanti senza lavoro, fuori quindi da quel mondo, “per chi ha un lavoro”. Il punto dolente che vizia ancor prima dell’ avvio un piano operativo, è la mancanza generalizzata di fiducia in una ripresa dell’economia a breve. Del resto anche l’altro fattore della produzione, il capitale, da lungo tempo non compoe salti di gioia, fatti salvi i casi di clamorose eccezioni. È di grande attualità l’argomento più volte ripreso in queste righe, preso in grande considerazione dagli economisti classici già negli ultimi anni ’50. L’atteggiamento che gli stessi, separatamente e arrivando allo stesso percorrendo sentieri logici diversi, fu che il capitale, ancor prima della remunerazione, tasta il polso della calma sociale del luogo in cui intende commutarsi in attività produttive. Per calma sociale deve intendersi come premessa vincolante l’agire correttamente del Governo della eleggenda sede. Con l’amaro in bocca non si può affermare che l’Italia abbia tali requisiti per ampliare il tessuto produttivo, anzi! Questo è solo un accenno del problema. Sarà necessario approfondire gli altri flagelli che lo assillano appena l’attenzione di chi governa potrà dare meno spazio agli eventi internazionali. Sempreché ciò avvenga in tempo utile.