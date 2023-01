E la nave (non) va…

Si avvicina Carnevale e sarebbe bello poter confermare che, nei giorni clou del periodo, ogni scherzo vale. Di questi tempi in particolare potrebbe essere necessario aggiungere un corollario a quel teorema, del genere: purché non sia di cattivo gusto. Il riferimento va alla situazione paragonabile in qualche modo al disastro del transatlantico Titanic. Mentre sta affondando per aver speronato un iceberg, sul ponte di prima classe si continua a far festa accompagnati dalla musica. Per quanto possa essere necessario fare qualche salto di palo in frasca con la mente, la musica sembra essere un elemento fortemente falsante anche riguardo a quanto sta succedendo in queste ore in Italia. Il mondo sta assistendo con grande apprensione a una serie di operazioni militari con uno spiegamento di mezzi- per ora non ancora di soldati -come probabilmente non se ne vedeva di simile dal tempo della seconda guerra mondiale. Con tutta questa carne sulla brace, l’italico genio(?), pur di fare, come si dice nel villaggio, “presenza”, mentre il Farmacista dice “show”, lancia il sasso nello stagno di un Paese alquanto obnubilato. Vox populi direbbe che potrebbe essere il caso di far intervenire, seppure in maniera virtuale, il Presidente dell’ Ucraina Zelensky al Festival di Sanremo prossimo venturo. Un bel respiro per riprendersi e quindi, battendo il ferro dello stupore quando è ancora caldo, è bene procedere senza indugio e fare qualche considerazione. Il parroco del villaggio, quando fa il giro delle masserie per la benedizione pasquale, nel congedarsi da ognuna delle famiglie villiche, non dimentica mai di raccomandare di non mescolare il sacro con il profano. Salvo i necessari aggiustamenti del caso, allo stato la situazione nel Paese si sta avviando verso un episodio del genere di quelli paventati da Monsignore. Sarebbe, con l’augurio che il condizionale resti tale, un’operazione di dubbio gusto e, soprattutto, tutt’altro che giovevole alla causa, quanto meno a far cessare il fuoco. È facile pensare che, al contrario, una esibizione‐ anche se non è piacevole definirla così – del premier ucraino, butterebbe altra benzina sul fuoco. È pur vero che quest’ ultimo ha dimestichezza a offrirsi alla macchina da presa, essendo stato un attore e quindi avvezzo a calcare la scena. Solo che ora il contesto è diverso e sottolinearlo non è superfluo. In questo momento gli attori della brutta esibizione in quell’arena che è diventata l’ Ucraina con annessi e connessi si stanno scontrando senza esclusione di colpi. In situazioni del genere, a dialogare, peraltro con discrezione, dovrebbero essere le feluche, cioè le diplomazie. Non solo quelle delle parti belligeranti, perchè il coinvolgimento dovrebbe interessare chiunque tenga alla pace. Solo così si potrà interrompere ciò che sta diventando sempre più un genocidio da manuale. Vengono alla mente le partite a carte sull’aia, quando dietro ai giocatori si dispongono i loro supporter.

Questi ultimi hanno le stesse reazioni di quelli che appoggiano, di gioia se vincono, di rabbia se perdono. La situazione del conflitto in corso è sotto gli occhi di tutti. Non fosse altro che per rispetto, è difficile il solo pensare che l’Italia canterina, che si dichiara a fianco dell’ Ucraina, voglia ora coinvolgerla in un evento che sa di festa, come è normale che sia. Per di pù proprio quando quella realtà geopolitica cerca di non affogare nel dramma che si sta consumando all’ interno dei suoi confini. Esso tende sempre più a trasformarsi in tragedia. Quello riportato appresso è un episodio che vorrebbe sottolineare quanto sia opportuna la discrezione per arginare situazioni come quella ai confini a nord est dell’ Europa. Essa farà storcere qualche naso, ma è senza dubbio esemplare. Durante la guerra in Viet Nam, il segretario di stato americano in quel periodo, metà degli anni ’60, era Henry Kissinger. Questi, durante l’ amministrazione Nixon, per evitare fughe di notizie che avrebbero potuto compromettere il delicato lavoro di intelligence che stava portando avanti con i suoi collaboratori, annunziò la sua partenza alla volta di una nazione amica del suo paese. Al contrario, si stava recando in Cina per preparare la prima – in assoluto – visita di un presidente USA a Pechino. É evidente che deontologia da manuale del ruolo avrebbe voluto chiarezza e trasparenza. Sarebbe però una forma di grossolana ipocrisia far finta di non sapere che, da che mondo è mondo, esiste una zona grigia, tra quella bianca dell’ufficialità e quella nera dei Top Secret. Essa, perchè possa ottenere i risultati prefissati, può essere gestita solo ad personam. Per la partecipazione di Zelensky a San Remo, la persona (senza la m finale) che ha preso l’iniziativa, senz’altro non è stata quella giusta. Anche perché, sia lasciato passare il rimarcarlo, alla fine, sono solo canzonette.

Concetto confermato anche da alcuni degli stessi parecipanti. Et haec satis, si sarebbe detto a Roma, e ciò basta, dirà qualcuno oggi.