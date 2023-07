E’ la somma che fa il totale, diceva Totò. Ma non sempre è vero

Totò, in una gag particolarmente riuscita, così arringò il suo interlocutore: “E’ la somma che fa il totale”. Se il Principe della Risata Antonio de Curtis fosse vivo, constaterebbe che non è sempre così, nel senso che il risultato positivo di un qualsiasi impegno non è mai sicuro. È apprezzabile, seppur cum grano salis, che l’ informazione – sempre la stessa -cerchi di proporre agli italiani e a quanti popolano questo mondo, che il Paese sta marciando nella direzione giusta. Anche se, come generalmente accade per alcune situazioni, è sempre più spesso usata l’espressione: “non male” per dare la sensazione che, seppure con diversi distinguo, alla fine essa produca risultati positivi. Talvolta, quanto arriva da quelle tribune, è l’esatto opposto, ovvero si usa “non bene” per non dire “male”, volendo dare notizia che una o più situazioni abbiano assunto le caratteristiche di qualcosa difficilmente distinguibile da un flop. È quanto sta accadendo da più parti, sia all’interno dei patri confini che altrove. Per limitarsi unicamente ai fatti del Paese, può bastare prendere in considerazione i caratteri salienti di alcune situazioni, soprattutto quelle legate all’ economia, per accorgersi che se il piatto di portata è scarso, lo si potrà completare con qualsiasi verdura, ma resterà sempre poco consistente. C’è dell’altro. Attualmente, oltre l’ inflazione che sta facendo virare sempre più in basso la capacità di spesa degli italiani, guarda caso è proprio l’ antitodo somministrato a quel veleno anche negli altri paesi, appartenenti alla EU e anche non, che sta esasperando il fenomeno appena accennato. È la crescita veloce e consistente del tasso dell’ euro stabilito dai vertici della BCE che, difficile da ammettere ma vero, sta dando risultati tutt’altro che confortanti in relazione ai pesanti sacrifici di tutti i cittadini e in linea con le esigenze dei consumatori. Le rate dei mutui a tasso variabile, per il combinsrsi della diminuzione del potere liberatorio della valuta in uso con l’ aumento nominale delle rate dei mutui, hanno fatto sì che, nel primo semestre del 2023, il sistema bancario lamenta sofferenze per oltre quindici miliardi di euro, tale è il volume delle rate dei mutui non pagate. È evidente che si stia verificando qualcosa di molto simile a quello che in fisica è definito Effetto Doeppler, dal nome dello scienziato tedesco che lo osservò e ne formalizzo le caratteristiche. Due corpi che si muovono in direzioni opposte, raggiungono la velocità di allontanamento tra essi stessi pari alla somma delle velocità lineari di ciascuno rispetto ai loro punti di partenza. Verrebbe da dire, in uno con con i lavoratori della terra che, sulla parte del corpo che si è ustionata si arrivi al colmo di far scorrere acqua bollente. Encomiabile operazione quella messa a punto dall’ ABI, l’ Associazione Bancaria Italiana, che ha dato disposizione alle banche associate di accordare a chi ha un contratto di mutuo con esse, purché in regola con il pagamento delle rate, un’ allungamento della durata dello stesso fino a quattro anni. Questa operazione è una valida conferma che volere è potere e che, in una società che voglia definirsi civile, il primo ingrediente che non deve mancare mai é il buonsenso. Lo scontro tra Titani, che proprio ora è in atto tra i poteri dello Stato, è diventato ormai quasi un combattimento all’ arma bianca. Esso fa paura in quanto tale, a prescindere da chi abbia torto e chi ragione. Senza dimenticare mai che ambedue non stanno mai interamente da una parte o dall’ altra. Se ai momento si intravedesse la concreta possibilità di evitare lo scontro e non ci si desse da fare per allontanarlo, se ne rimarrebbe con lo scrupolo vita natural durante.