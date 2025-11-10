E’ la stagione del camoscio. Il trend di stagione declinato su borse, scarpe ed accessori

Non c’è autunno senza i colori caldi del camoscio. Morbido, sofisticato e avvolgente, questo materiale iconico aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi look. Borse, scarpe, cinture: il camoscio è il protagonista assoluto dei must-have di stagione, scelto dalla maggior parte dei brand per le collezioni autunno-inverno. Del resto, rappresenta il perfetto equilibrio tra comfort e raffinatezza. Gli accessori realizzati con questo pellame si distinguono per la loro versatilità e si abbinano con facilità sia ai look casual sia a quelli più formali. La sua superficie vellutata cattura la luce in modo unico, regalando profondità e carattere anche ai colori più neutri. Non a caso, oggi il camoscio viene proposto non solo nelle tonalità naturali, ma anche in sfumature più calde e avvolgenti. Amatissimo dalle fashion victim, il camoscio è l’alleato ideale per dare un tocco di classe anche ai look più minimal.

Con il total black spicca per i contrasti decisi e il fascino raffinato; con il bianco regala allure e grazia; mentre accostato ai toni del marrone e del beige esalta i colori più classici della stagione. Anche una “semplice” cintura in camoscio può trasformare un outfit basico in un look di tendenza.

Tra i must-have autunnali spiccano le sneakers scamosciate, riproposte da quasi tutte le maison — da Hogan a Fendi — in nuove versioni dal gusto contemporaneo. E per chi ama gli accessori cult, non mancano le it-bag in camoscio: veri e propri oggetti del desiderio che, oltre a essere già di per sé icone di stile, diventano ancora più fashion grazie a questo materiale morbido e raffinato.

Un esempio su tutti? L’iconica Gucci Softbit. E, poi, ancora: Kors, Versace, Dior… ogni casa di moda ha firmato almeno un capo in camoscio. E lo stesso vale per i marchi low cost, che ne reinterpretano il fascino in chiave più accessibile. Praticamente, un trend impossibile da non seguire!