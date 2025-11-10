Non c’è autunno senza i colori caldi del camoscio. Morbido, sofisticato e avvolgente, questo materiale iconico aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi look. Borse, scarpe, cinture: il camoscio è il protagonista assoluto dei must-have di stagione, scelto dalla maggior parte dei brand per le collezioni autunno-inverno. Del resto, rappresenta il perfetto equilibrio tra comfort e raffinatezza. Gli accessori realizzati con questo pellame si distinguono per la loro versatilità e si abbinano con facilità sia ai look casual sia a quelli più formali. La sua superficie vellutata cattura la luce in modo unico, regalando profondità e carattere anche ai colori più neutri. Non a caso, oggi il camoscio viene proposto non solo nelle tonalità naturali, ma anche in sfumature più calde e avvolgenti. Amatissimo dalle fashion victim, il camoscio è l’alleato ideale per dare un tocco di classe anche ai look più minimal.
Con il total black spicca per i contrasti decisi e il fascino raffinato; con il bianco regala allure e grazia; mentre accostato ai toni del marrone e del beige esalta i colori più classici della stagione. Anche una “semplice” cintura in camoscio può trasformare un outfit basico in un look di tendenza.
Tra i must-have autunnali spiccano le sneakers scamosciate, riproposte da quasi tutte le maison — da Hogan a Fendi — in nuove versioni dal gusto contemporaneo. E per chi ama gli accessori cult, non mancano le it-bag in camoscio: veri e propri oggetti del desiderio che, oltre a essere già di per sé icone di stile, diventano ancora più fashion grazie a questo materiale morbido e raffinato.
Un esempio su tutti? L’iconica Gucci Softbit. E, poi, ancora: Kors, Versace, Dior… ogni casa di moda ha firmato almeno un capo in camoscio. E lo stesso vale per i marchi low cost, che ne reinterpretano il fascino in chiave più accessibile. Praticamente, un trend impossibile da non seguire!
E’ la stagione del camoscio. Il trend di stagione declinato su borse, scarpe ed accessori
