E-lectric Days, Stellantis incontra la clientela B2B

TORINO (ITALPRESS) – In scena nei giorni scorsi presso il complesso di Balocco Proving Ground l’evento nazionale targato Stellantis Fleet & Business Solutions che ha coinvolto, nelle due giornate, oltre 200 clienti: aziende corporate, fleet&tender, broker, noleggiatori a lungo termine, noleggiatori a breve termine. Tutti hanno potuto assistere a workshop con esperti del settore e ad approfondimenti sul prodotto, nonchè provare sui diversi tracciati di Balocco tutta la gamma elettrificata di Stellantis, e apprezzare tutte le novità.

Ogni marchio è stato protagonista: Alfa Romeo con Tonale, accanto alle nuove PEUGEOT 408 e 308, Citroèn con nuova C4-X e C5-X, sino ai SUV elettrificati Jeep 4xe, best seller in Italia, e Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, passando per DS4, DS7 e nuova Opel Astra, oltre alla gamma FIAT, che vede come punta di diamante la nuova 500.

Filo conduttore dell’evento, l’incontro tra sostenibilità e innovazione: la sfida più attuale che oggi il settore dell’automobile è chiamato ad affrontare. Fabio Mazzeo, Fleet & Business Solutions Director di Stellantis Italia, ha dato il via ai lavori con riflessioni sul futuro e sui temi strategici della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica che vede Stellantis protagonista in uno scenario di forte cambiamento.

Mazzeo ha sottolineato la vocazione aziendale di saper fare sistema, intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera e sviluppare insieme relazioni proficue e virtuose. Ha inoltre espresso con chiarezza i messaggi principali circa la visione di Stellantis e sul futuro del business: “Parliamo al mondo B2B perchè è un mondo particolarmente reattivo, capace di anticipare le tendenze del mercato dei privati. Oggi ridurre le emissioni è un impegno prioritario che riguarda tutti, l’elettrificazione è una risposta sostanziale e il mercato business può dare la spallata decisiva verso la sostenibilità. Il nostro obiettivo è guidare la transizione energetica non solo grazie a una gamma completa, ma anche grazie ai valori che riusciamo a esprimere in ogni processo. Ci accostiamo alla transizione considerando tutti gli aspetti nel loro insieme, ognuno in funzione dell’altro, per essere i capifila del settore nella lotta contro il cambiamento climatico”.

Stellantis Fleet&Business Solutions si occupa di offrire soluzioni di mobilità a tutto il mondo B2B, dalle partite IVA e PMI alle grandi aziende, passando al noleggio a breve e lungo termine, sino alle pubbliche amministrazioni.

Non solo nel corso dei due giorni di Balocco il pubblico ha potuto testare ogni prodotto, ma è stato informato anche su servizi di connettività per i driver, servizi per il Fleet Management e consigli per rendere la transizione EV efficiente, grazie a sessioni specifiche curate da partner d’eccezione come SWX Connected Services, Mobilisights, Free2Move, Free2move Charge con il partner strategico Free2move eSolutions.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).