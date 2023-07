E’ l’estate del costume cut-out

Intero, trikini, bikini, asimmetrico, sgambato, monospalla…: all’appello dei costumi più in voga per questa estate 2023 vanno bene tutti i modelli perché siano “cut-out”.

Cosa? Ebbene sì, devono essere rigorosamente “tagliati” apposta per lasciare strategicamente scoperte spalle, fianchi o addome.

Il tutto attraverso oblò, spacchi laterali, spicchi see-through, cuciture drappeggiate ecc… con il preciso scopo di esaltare la silohuette e rendere più moderna (e, sicuramente, anche più fashion) la moda-mare di stagione.

In verità, quella del cut-out è una tendenza già abbondantemente vista sulle passerelle del pret-a-porter degli ultimi anni; una moda che, poi, è lentamente passata anche al beachwear.

Si tratta di costumi eleganti, sofisticati, molto glamour al punto che, alcuni modelli in particolare (vedi quelli in tessuto stretch), possono esser tranquillamente indossati anche come body o sottogiacca.

Dunque, lode a questi pezzi “strappati” ad arte e cuciti così dettagliatamente sexy da risultare veri e propri tatuaggi second-skin.

Ma se è vero che, fino a poco tempo fa, erano solo i big della moda a mandare in passerella costumi-design ed aziende specializzate di settore, oggi, se ne trovano a disposizione anche modelli notevolmente più “democratici” (ma, altrettanto, belli) visto che, nei grandi magazzini, se ne trovano (di ogni foggia ed in tutte le taglie).

Allo stesso modo è possibile acquistarne anche sulle bancarelle del mercato o ordinarli dai colossi delle vendite online (con una vasta selezione di bikini e trikini dalle asimmetrie e cuciture più “strane”).

Segno che, ormai, la tendenza è diventata davvero un cult per la corrente stagione estiva 2023.

Bene, adesso, non bisogna fare altro che scegliere il colore (con libera fantasia al gusto personale) e dare un “taglio” alla noia del costume intero o del semplice bikini! (Sì, sì, sono e rimangono sempre due classici senza tempo, è vero… ma questa è un’altra storia).