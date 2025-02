E li chiamano effetti collaterali

Con quanta buona fede gli organismi preposti stiano dando notizie sui fatti del mondo, è una questione tutta da dirimere. Non sfugge a nessuno o quasi il modo di agire di quanti, ai piani alti di ciascun edificio dove sono piazzati le leve e i bottoni di comando del mondo, fanno il mix di cosa l’umanità debba essere informata con maggiore cura e di quale altra devono essere tenuti al corrente al più a volo d’uccello. Sarebbero tante le situazioni da riprendere e evidenziare meglio, ma per praticità sarà meglio che niente considerare le più importanti. Una di esse è, oltre le guerre che stanno coinvolgendo sempre più paesi, la sistematica distruzione di beni di ogni genere, sia pubblici che privati, che sta ipotecando il futuro dell’ umanità. Ancora più grave è che non si può ancora stabilire il suo preciso valore: l’unico particolare certo è che si tratta di una cifra enorme. Il tributo che l’ umanità sta pagando in termini di vite umane, già pesante a causa del Covid, continua a crescere a causa, oltre che dei conflitti accennati innanzi, degli attentati e degli assalti terroristici, più in uso che mai. Il passaggio mentale immediatamente successivo é che l’eccidio in corso ha tolto molte “risorse umane”, come viene definita ormai da un pò, con discutibile anglofonia, la forza lavoro. Solo per colore va aggiunto che da quel dì gli economisti hanno trasposto in un quadrante cartesiano, per completezza di informazione il primo, la curva della produzione. Essa é determinata, con buona precisione, dalla combinazione di capitale e lavoro. Negli anni essa si é modificata per effetto dell’evoluzione dell’una e dell’ altra componente, talvolta non contemporaneamente. Quanto fin qui espresso ha la pretesa di voler ribadire che, a armi riposte nei contenitori, comincerà un altro confronto tra i paesi coinvolti nelle guerre, questa volta da interpretare in senso positivo. Si tratterà della partecipazione alla maratona per la ricostruzione o, quanto meno, per ritornare allo statu quo ante. Per ora è bene aver fiducia nella breve dizione usata dai condottieri romani mentre si apprestavano al combattimento:” per aspera ad astra”, solo vincendo dure prove si può arrivare fino alle stelle”. Tanto vale anche in campagna: “se si riesce a lavorare nelle stalle, si può tentare di raggiungere anche una stella”.