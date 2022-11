E l’ottavo giorno creò il libro. Storie dall’altro mondo di Mauro Giancaspro

di Fiorella Franchini

“Un libro sogna. Il libro è l’unico oggetto inanimato che possa avere sogni e vuole continuamente essere tenuto in vita” ha scritto Ennio Flaiano e lo sa bene Mauro Giancaspro che nella sua decennale attività di direttore di biblioteca, a Cosenza, a Bari e, soprattutto alla Nazionale di Napoli, si è preso cura di vasti patrimoni librari con i quali ha cementato un’amicizia imperitura. Da questa esperienza sono nati racconti, libelli, elogi, piccoli saggi e fiabe che continuano a esplorare, attraverso il punto di vista dello scrittore, l’universo libro. Dunque, non poteva scaturire che dalla sua penna erudita la storia delle storie, ovvero come furono creati i libri. “E l’ottavo giorno creò il libro”, edito da Francesco D’Amato, narra la vera e propria “genesi” delle opere librarie. Nei mondi dell’iperuranio navigano gli atomi di libri: idee, spunti, trame che le correnti spingono nell’universo e che cadono sulla terra come una pioggia. Se investono chi di questi atomi fa tesoro, lo scrittore, essi si trasformano in libri. Cadono nelle campagne, sui monti, nei deserti, sul mare, sui fiumi, e con l’evaporazione tornano su e si ricongiungono alle anime dei libri che ancora non sono caduti e attendono pazienti il loro turno. Quando bagnano la testa o bussano al cuore di un essere umano, ne pervadono mente e corpo, se ne impossessano e il malcapitato si sente, come si diceva tanto tempo fa, “ispirato”, attraverso il cervello e la mano riproduce in lettere scritte gli atomi piovuti su di lui. All’inizio il libro era uno e c’erano gli amanuensi a ricopiarli. I monaci diffondevano il verbo e da lassù c’era uno stretto controllo di ciò che accadeva quaggiù, poi dal profondo dei gironi infernali. Lucifero e suoi compari pensarono di rendere ampio quest’uso e ricorsero a Gutenberg: si diffuse la stampa, si divulgarono i libri proibiti. Nacque una gran confusione, non solo per il moltiplicarsi delle storie ma anche per gli innumerevoli stratagemmi diabolici messi in atto per confondere gli uomini e distruggere il libro e la lettura. Lucifero, che pure possiede un’ampia biblioteca, sa bene quanto sia pericolosa la conoscenza per il discernimento tra il bene e il male. Eppure, ci racconta Giancaspro, nonostante i numerosi espedienti, storie nascoste nei cassetti o in antri oscuri, uomini traviati, libri bruciati, le distrazioni della televisione e i mille inconvenienti della scrittura per mezzo di Internet, gli atomi dei libri sopravvivono ai tentativi di annullamento e continuano a giungere agli umani. Gli “acchiappastorie” sono ovunque: alcuni li ritroviamo tra i raccontatori orali, aedi, cantastorie, trovatori, sciamani, giullari, poeti di strada, altri raggiungono menti più consapevoli e allenate. Così, accanto alle grandi opere di Manzoni, di Leopardi, di Heminguey e Dostovjesky, di scienziati e filosofi, Mauro Giancaspro ci racconta di personaggi semplici, capaci di riconoscere le storie istintivamente e di saperle raccogliere con spontaneità per preservarle e raccontarle anche ai più umili, come Pellegrino che attende gli atomi di notte sotto le stelle e li conserva nelle zucche per tirarle fuori e regalarle ai bambini del suo paese, oppure Rafà che li scova nei vecchi mobili e li offre agli amici dell’osteria, oppure Marinetta che aiuta i personaggi sperduti a ritornare nell’Iperuranio e il bibliotecario Occhitinti che con i libri ci parla, li cura e li protegge. Un racconto fantastico e lirico che oltre all’estro dell’autore mostra la sua grande cultura attraverso citazioni e titoli e un capitolo interamente dedicato a un’accurata bibliografia narrata. Una fiaba che non poteva essere priva di una sua morale filosofica e satirica. Se risulta difficile sfuggire a questa pioggia d’idee, di spunti, di personaggi, di storie che piovono continuamente dal cielo e che, anche i santi preposti a disciplinarla, faticano a tenere a bada, che merito hanno gli scrittori che ostentano un’esorbitante prosopopea, pavoneggiandosi per le proprie doti creative? Il termine significa letteralmente “respirare su”, appare subito evidente il legame con il soffio divino che crea e dà vita. L’argomento è stato oggetto di discussione filosofica fin dai tempi di Platone e Aristotele. I greci credevano che un poeta fosse ispirato quando cadeva in estasi e veniva trasportato a contatto con i pensieri di Dio. Questa interpretazione come fenomeno mistico è presente in molte altre culture e tutte ritengono l’ispirazione come l’azione di uno spirito divino che agisce e si manifesta tramite visioni o rivelazioni all’uomo. Si tratta veramente di un dono che arriva all’improvviso a un fortunato genio prescelto, che non deve far altro che sedersi e aspettare questo momento, come i protagonisti della storia di Mauro Giancaspro? Oppure si tratta di un percorso costruito con studio, dedizione, tanti tentativi e soprattutto errori, che culmina nell’attimo della creazione? Nel Rinascimento l’arte fu considerata un mezzo di conoscenza del mondo, e come tale poteva essere razionalizzata, insegnata e verificata; da qui la nascita delle prime Accademie. Una dualità che ha logorato tanti artisti e gli intellettuali Seicenteschi separarono nuovamente scienza e arte, poiché pittura, scultura, poesia, tutte le forme artistiche che, a loro modo, raccontavano “storie”, non essendo sottoposte a criteri oggettivi e di esattezza, dovevano essere di nuovo relegate alla sfera della soggettività, della fantasia, del sentimento e dell’emozione, e la sensibilità interpretata come residuo del pensiero razionale, idea alla base di tutta la cultura occidentale. Occorre arrivare alla moderna psicanalisi per umanizzare di nuovo l’ispirazione. Ma anche se da Freud in avanti viene vista come un processo che avviene all’interno della psiche umana, l’ispirazione resta ancora qualcosa di misterioso e la bella fiaba di Mauro Giancaspro l’ammanta del suo alone soprannaturale, una sorta di “genio”, una particolare capacità d’individui speciali predisposti a percepire e portare alla luce il grande segreto del mondo delle idee. Una riflessione poetica e filosofica quella dell’autore che polemizza con la tracotanza di tanti intellettuali che si lamentano dell’eccessiva produzione libraria e si sentono depositari di un sapere elettivo. Certo, la creatività e per essa la pioggia degli atomi dei libri, pretende che ogni tanto ci si fermi, chiede pause per raccogliere le forze, come le notti insonni degli “acchiappastorie”. L’ispirazione reclama pazienza per ascoltare, coltivare il vuoto e nutrire il silenzio, per saziarsi di poesia e bellezza, significa, a volte, anche fermarsi e non fare, come uno sciamano che resta in ascolto degli spiriti, o un trovatore che raccoglie i racconti dei viaggiatori. “Ogni libro – ha scritto Carlos Ruiz Zafon – ogni volume che vedi possiede un’anima, l’anima di chi lo ha scritto e l’anima di coloro che lo hanno letto, di chi ha vissuto e di chi ha sognato grazie ad esso. Ogni volta che un libro cambia proprietario, ogni volta che un nuovo sguardo ne sfiora le pagine, il suo spirito acquista forza”. Dopo aver letto “E l’ottavo giorno creò il libro”, non penseremo più alla scrittura e all’Arte come prima. La teoria favolosa di Mauro Giancaspro ci pone di fronte al soffio vitale di ogni storia, anche di quelle che nessuno più ricorda, di quelle perdute nel tempo. Tutte vivono lassù in attesa del giorno in cui potranno tornare nell’immaginazione di un nuovo raccontatore e di un nuovo lettore. “Ho sempre immaginato il Paradiso come una specie di biblioteca”, ha scritto Jorge Luis Borges. Noi le compriamo, le ascoltiamo, le guardiamo, le raccontiamo ma, in realtà, le storie in qualunque forma si materializzino, non ci appartengono mai e la creatività resta un dono di cui dobbiamo saper fare buon uso, anzi, parafrasando Albert Einstein : “La creatività è contagiosa. Trasmettiamola”.