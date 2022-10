È l’uomo più ricco del Regno Unito il nuovo premier conservatore che Carlo III ha insediato con una benedizione

Pazienza se è nero perché di origini indiane. Del resto è il colore attualmente più gettonato a Buckingham Palace. Neppure Meghan, duchessa del Sussex, è bianchissima. Nel caso di Lord Rishi Sunak, 42 anni, economista si parla di un patrimonio di quasi un miliardo di sterline. Però, i non è stato il nuovo premier, inglese di seconda generazione, a creare tanta fortuna ma il padre e il nonno, e anche il suocero perché molti soldi sono della moglie. La Storia restituisce ora all’India, un tempo dominio britannico, la dignità e l’orgoglio di guidare la grande potenza che fu.

Il Premier, con l’elezione dei due presidenti delle Camere, che è sembrata una provocazione, ha debuttato male – Ma gli italiani hanno simpatizzato con lei e già dimenticato, anche grazie al discorso alla Camera. Se vuole davvero essere la Presidente di tutti, però, non parta dal presidenzialismo. Non c’è il consenso dei cittadini, anche se strada facendo troverebbe tanti voltagabbana. Ma l’Italia che la aspettava ha problemi più impellenti. La Costituzione è equilibrata, tanto da averle consentito di arrivare a Palazzo Chigi. Se poi venisse un prepotente, con la sua riforma non se ne andrebbe più. Quando tra 5 anni lei sarà eleggibile, l’aspetta il Quirinale. Sia riformista ma anche scaltra.

Abbiamo un Primo Signore. Chiamiamolo così perché First Lady non si traduce Prima Donna, ma Prima Signora The Lady, come Notre Dame, è la Madonna. Usiamo l’italiano, come imponeva Mussolini. Lo stiamo dimenticando. Mi fa piacere pensare che più di un quarto dell’elettorato, abbia votato, per quella donna che mi auguro diventi presto sua moglie, anche per rivalutare il nostro idioma. E poi, per quanto tempo il presidente Fontana chiuderà un occhio su un’unione che, seppure felice, per lui è concubinato? Primo Gentiluomo è esagerato anche perché lei non è ancora Capo dello Stato. Se vuole proteggere la serenità della sua bimba non la porti ad altre incoronazioni.

Ci stiamo abituando anche alla violenza, alla corruzione, all’ingordigia, alle ingiustizie e soprattutto all’ignoranza Ci vorrebbero una ventina d’anni di comunismo o fascismo, comunque di regime duro, per apprezzare il benessere e la libertà che abbiamo, perché chi delinque venga finalmente punito e chi premiato per i propri meriti. C’è rimasta solo una donna in cui sperare. Chissà se ne sarà capace o se, invece, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, consentirà a chi è affamato di potere di aggravare la situazione. O, peggio ancora, se si lascerà prevaricare dai correligionari che si credono meglio di lei. Ad aiutarla dovranno essere gli italiani che, però, spesso tradiscono.

Dal 15 novembre saremo 8 miliardi. Al tempo di Gesù eravamo 300mila. L’umanità è in crescita tranne in Italia Il fenomeno riguarda soprattutto i paesi poveri, mentre dove c’è benessere nascono meno esseri umani di quanti ne muoiono. In Europa sono 30 anni che la popolazione diminuisce. La maggior parte delle famiglie sono costituite da coppia e figlio. Tra meno di dieci anni i pensionati supereranno coloro che lavorano e debbono mantenerli. Ecco perché l’emigrazione, che si cerca stoltamente di frenare, riequilibra in parte il fenomeno negativo. Una delle cause è la maggiore longevità, l’altra l’indipendenza e l’evoluzione della donna. Purtroppo c’è chi tenta di limitargliela.

Abbiamo scoperto che alcuni bambini sono superdotati ma la scuola non li aiuta a sviluppare la loro intelligenza Lo stipendio di un insegnante di scuola primaria parte da 1260 euro netti al mese e arriva a un massimo di 1700. Anziché cominciare dal punto d’arrivo – la formazione degli scolari – sarebbe più saggio equiparare il reddito dei maestri almeno a quello di una badante, che avendo vitto e alloggio guadagna di più. Siamo così stupidi e stolti da mortificare i professionisti da cui dipende l’educazione, la crescita e l’evoluzione dei nostri figli. E ci lamentiamo dell’ignorante e della violenta, della classe dirigente mediocre e dell’inefficienza dei politici. È ciò che meritiamo.

Non bastavano quelli della criminalità. A integrali ci sono pure i numerosi delitti di chi è psichicamente instabile Ormai è cronaca quotidiana, non più casi fortuiti. Sparatorie e accoltellamenti continui. Gli squilibrati fanno parte della nostra vita. Anche loro hanno il diritto di uccidere. Forse perché tutti noi siamo un po’ criminali come loro. Noi, però, lucidi. Era reduce dalla convalescenza, per disturbi il carabiniere che si è barricato con ostaggi in caserma dopo avere ucciso un collega nella stazione di Asso (Como). Non sono più fatalità ma gravi problemi sociali. Però la politica non si intromette. Non solo non prova a risolverli. Ma nemmeno li affronta. Peggio per chi ci capita.