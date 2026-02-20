E’ morta Angela Luce, la “voce di Napoli”: recitò con Eduardo, Totò e Peppino

E’ morta a 87 anni Angela Luce, cantante ed attrice, la “voce di Napoli”. Bellezza mediterranea e grande talento, lo scorso anno fu premiata in Senato, nel 1995 vinse un David di Donatello per “L’amore Molesto” di Martone, recitò con Eduardo De Filippo che considerava il suo maestro, Peppino e Totò. La sua ‘Bammenella’ di Viviani è entrata nella storia della canzone. Regina delle sceneggiate con Merola, lavorò anche con i grandi al cinema, da Mastroianni a Manfredi. Si classificò terza a Sanremo 1975 con ‘Ipocrisia’.