E’ morta Federica Marchetti, regista al centro Rai di Napoli

È morta oggi, in seguito a una grave malattia, Federica Marchetti, napoletana, regista nel centro di produzione Rai di viale Marconi e molto nota in città. Giovanissima aveva cominciato la sua carriera come modella e poi organizzatrice di eventi fino ad approdare in tv. Prima nel circuito delle televisioni private e poi al Centro Rai di Napoli. Lascia le figlie Beatrice e Lorenza e i familiari. Centinaia i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social da parte di amici e colleghi di lavoro.