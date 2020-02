TREVISO (ITALPRESS) – E’ morta la 76enne della provincia di Treviso ricoverata in rianimazione all’ospedale Ca’ Foncello per infezione da coronavirus. La donna era risultata positiva al test solo oggi, diventando la prima contagiata nella provincia di Treviso. Ancora prima di risultare positiva all’infezione, la signora aveva comunque gravi problemi di salute. Con la sua morte, le vittime italiane per il coronavirus diventano undici.

(ITALPRESS).

L’articolo E’ morta la 76enne positiva al coronavirus a Treviso, 11 le vittime proviene da Italpress.