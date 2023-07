E’ morta la madre di Alessandro Gassmann, Juliette Mayniel

(Adnkronos) – E’ morta Juliette Mayniel, la madre di Alessandro Gassmann. L’attrice francese aveva 87 anni. E’ stato lo stesso attore a dare l’annuncio sui social. “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”, ha scritto Alessandro Gassmann su Twitter.

Tra i suoi film si ricordano: Occhi senza volto (1960), Peccati in famiglia (1975), Il vizio di famiglia (1975), I prosseneti (1976), Il maestro di violino (1976) e Di padre in figlio (1982). Per la televisione ha interpretato diversi sceneggiati fra i quali L’Odissea (1968), dove impersonava Circe, e Madame Bovary (1978). È stata vincitrice nel 1960 di un Orso d’argento per la migliore attrice al festival di Berlino per l’interpretazione nel film Storia di un disertore.