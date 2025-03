E’ morta Nennella, la storica pizzaiola dei Quartieri Spagnoli

E’ morta a Napoli all’eta’ di 86 anni Concetta Cocozza, da tutti conosciuta come ‘Nennella’, vera e propria signora della pizza napoletana. Partendo dalla piccola storica pizzeria ai Quartieri spagnoli di Napoli dove lavorava fin da bambina, Nennella (soprannome dovuto alla sua giovane età) ha fatto da guida a figli e nipoti che oggi, seguendo la tradizione di famiglia, gestiscono numerosi locali, meta ed attrazione per i turisti, che danno lavoro a decine di addetti. ” Oggi – e’ il messaggio dei figli affidato ai social – viene a mancare la storia di Napoli e noi lo urliamo con orgoglio perchè tu mamma hai fatto tanto per questa città e noi non possiamo fare altro che portare avanti i tuoi insegnamenti e la tradizione di famiglia “. I funerali di Nennella si celebreranno domani mattina alle 9:30 nella chiesa di Santa Maria della Mercede in piazza Montecalvario a Napoli.