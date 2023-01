È morta Suor Andrea, a 118 anni era ritenuta la più anziana al mondo

Ha assistito a due guerre, ha visto cambiare decine di governi sempre col sorriso. Suor Andrea, la francese che con i suoi 118 anni era considerata la persona più anziana al mondo, è morta nella notte fra lunedì e martedì in una casa di riposo di Tolone. “Ero la libertà, ed è terribile non poter fare una mossa da sola” raccontava Suor Andrea che diventata cieca e immobilizzata su una carrozzina senza mai perdere il suo spirito e la sua missione “Condividere un amore grande e non ignorare i bisogni degli altri questa è la cosa principale.” Nata Lucile Randon l’11 febbraio del 1904, era stata proclamata dal Guinness dei Primati persona più anziana al mondo dopo al scomparsa della giapponese Kane Tanaka, morta a 119 anni.