E’ morto a 97 anni Alberto Testa, il prof della danza. Fondò il Premio Positano

E’ morto questa mattina nella sua casa a Torino il maestro della danza internazionale Alberto Testa. Il Prof, come era soprannominato, avrebbe compiuto 97 anni il 23 dicembre. Fondatore e direttore artistico del Premio Positano per l’Arte della Danza, tra i più antichi e importanti d’Italia, inaugurato nell’agosto del 1969 e successivamente, dal 1979, intitolato alla memoria di Leonide Massine. Era inoltre presidente dal 1969 del Premio Porselli “Una vita per la danza”, nonché cofondatore e direttore del Centro documentazione e ricerca per la danza di Torino.