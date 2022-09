E’ morto Alberto Crespi, fu il legale di fiducia di Enrico Cuccia

E’ scomparso a 99 anni Alberto Crespi, giurista di fama e professore di Diritto penale e procedura penale all’Universita’ Cattolica e successivamente di Diritto penale commerciale alla Statale. E’ stato il penalista di fiducia del fondatore di Mediobanca, Enrico Cuccia, che era invece affiancato per gli aspetti societari da Guido Rossi.

Nato nel 1923 a Milano, Alberto Crespi, erede di una famiglia di imprenditori attivi nella produzione di mobili in ferro per uffici, navi e ospedali, e’ stato un giurista e consulente ascoltato al centro di alcuni dei casi piu’ spinosi della storia finanziaria italiana. Ha assistito in particolare Enrico Cuccia negli anni dello scontro con Michele Sindona e nelle vicende giudiziarie seguite all’assassinio nel 1979 di Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana: Cuccia fu chiamato a rispondere del fatto che fosse a conoscenza delle minacce rivolte da Sindona allo stesso Ambrosoli. Crespi e’ stato poi, tra gli altri, avvocato di Carlo De Benedetti e della Montedison.

Tra le sue passioni vanno ricordate l’arte e la musica.

Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Milano era un grande appassionato di organo e di Johann Sebastian Bach.

Dono’ nel 2001 al Museo Diocesano di Milano una collezione di oltre 40 dipinti del Trecento e Quattrocento e nel 2014, insieme al fratello Giampaolo, diede al Fai la proprieta’ della villa liberty di famiglia a Milano.