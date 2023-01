E’ morto all’età di 81 anni il cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria per l’economia vaticana. Il prelato era finito al centro di uno scandalo con l’accusa di presunti abusi sessuali su minori, confermata da due sentenze di condanna ma poi respinta in terzo grado nel 2020. Pell, ricoverato al Gemelli di Roma, è morto nella tarda serata di ieri, a quanto pare, a causa di complicazioni insorte a seguito di un intervento all’anca.