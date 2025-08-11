E’ morto Bobby Whitlock, il fondatore dei Derek and the Dominos

Roma, 11 ago. (askanews) – Il mondo della musica piange la scomparsa di Bobby Whitlock, cantautore e polistrumentista statunitense, fondatore insieme a Eric Clapton della storica band Derek and the Dominos. Whitlock si è spento nella notte di domenica 10 agosto nella sua casa in Texas, all’età di 77 anni, dopo una breve malattia. A confermare la triste notizia è stata la sua manager, Carol Kaye: “Bobby era un’anima unica, un talento straordinario che ha dato tanto alla musica”. Il tastierista e cantante era noto per aver co-fondato i Derek and the Dominos con Eric Clapton e per il suo contributo a dischi storici come “All Things Must Pass” di George Harrison. La notizia è stata confermata dalla sua manager, Carol Kaye. “Bobby era un’anima unica, un talento straordinario che ha dato tanto alla musica”. Nato a Memphis, Tennessee, nel 1948, Whitlock iniziò la sua carriera suonando in band locali e sviluppando una passione per la musica soul. Dopo aver lavorato con la Stax Records e artisti del calibro di Booker T. and the MG’s, il suo percorso si incrociò con quello di Eric Clapton nel gruppo Delaney & Bonnie & Friends. “Il nostro caro amico Bobby Whitlock, è morto a 77 anni, le nostre più sentite condoglianze a CoCo, sua moglie, e alla sua famiglia in questo triste giorno… RIP Bobby” il ricordo di Clapton.

Il legame con Clapton e il suo talento lo portarono a collaborare al capolavoro di George Harrison, “All Things Must Pass”, non solo come tastierista, ma anche come pianista nel brano Beware of Darkness. Nel 1970, insieme a Clapton, al batterista Jim Gordon e al bassista Carl Radle, Whitlock fondò i Derek and the Dominos. Sebbene la loro storia sia stata breve, il gruppo ha lasciato un segno indelebile nella musica rock con l’album del 1971, Layla and Other Assorted Love Songs. Whitlock ha co-firmato sette brani dell’album, tra cui classici come Bell Bottom Blues, Why Does Love Got to Be So Sad? e Tell the Truth. Nonostante lo scioglimento dovuto a problemi interni e all’abuso di droghe, come lui stesso raccontò, Whitlock ha sempre considerato i Derek and the Dominos “la migliore band del pianeta”. Dopo l’esperienza con i Dominos, ha intrapreso una carriera da solista, pubblicando il suo primo album nel 1972, a cui hanno partecipato anche gli ex membri della band. Ha inoltre collaborato con i Rolling Stones per l’album Exile on Main Street e ha continuato a lavorare con artisti come Eric Clapton e Stephen Stills. Negli anni successivi, dopo aver affrontato un periodo difficile legato alla salute, ha ritrovato la serenità dedicandosi anche alla pittura e, dal 2021, vivendo ad Austin, in Texas. Nel 2024 è stato omaggiato entrando nella Beale Street Walk of Fame di Memphis. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel panorama musicale, ma la sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso le sue indimenticabili canzoni.