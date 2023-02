E’ morto Cesario Bortone, segretario nazionale del sindacato di polizia Consap

”Oggi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, ai suoi sodali del sindacato e ai suoi amici della Polizia di Stato, Cesario Bortone, segretario generale nazionale del sindacato di polizia Consap. Nell’ultimo anno l’amico Cesario aveva combattuto strenuamente contro un male spietato, dimostrando anche nel dolore fisico, la tenacia e la determinazione che unita ad una grande sensibilità ed affabilità, ne avevano contraddistinto il percorso umano e professionale”. Lo scrive in una nota la Consap. ”Poliziotto di rare doti umane e brillante leader sindacale, la notizia della sua morte porta con sé un grande dolore per tutti noi e per quanti anche solo per poco tempo hanno attraversato il suo percorso umano – conclude – Che la terra ti sia lieve, tutta la Consap si stringe in preghiera ed è vicina alla famiglia per l’immane perdita”.