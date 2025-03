E’ morto Giovanni Paoli, primogenito del cantautore Gino

Roma, 10 mar. (askanews) – Si è spento all’età di 60 anni, Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore Gino Paoli. Paoli è morto venerdì presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano a seguito di un infarto. Gino Paoli ha avuto figli da donne diverse. Dalla prima moglie Anna Fabbri è nato nel 1964 il primogenito Giovanni Paoli che avrebbe intrapreso la carriera di giornalista dopo un periodo trascorso a suonare nella band che accompagnava il padre nei suoi concerti. Dopo tre mesi dalla nascia di Giovanni, è nata Amanda Sandrelli figlia della relazione con Stefania Sandrelli all’epoca minorenne. Successivamente l’artista ha sposato Paola Penzo, la donna con cui poi ha costruito un’unione che va avanti da oltre 50 anni. Dalla seconda moglie, Gino Paoli ha avuto i figli Nicolò e Tommaso, nati rispettivamente nel 1980 e nel 1992. In una intervista al Corriere della Sera la figlia del cantautore ha raccontato così un frammento della loro storia familiare: “Mio padre era regolarmente sposato con Anna Fabbri dalla quale era in attesa del figlio Giovanni, che è nato tre mesi prima di me, perché intanto anche mia madre era incinta. Insomma, un bel pasticcio. E infatti, dati i tempi visto che stiamo parlando del 1964, lui non ha potuto darmi subito il suo cognome…”. Nicolò e Tommaso sono nati dal secondo matrimonio di Gino Paoli, ma di loro non si conosce altro oltre la data di nascita, 1980 e 1992. Quello che è emerso con chiarezza, però, è il grande amore che lega il padre alla loro mamma, Paola Penzo, sposata dopo tanti anni d’amore, nel 1991, e al suo fianco da 50 anni.