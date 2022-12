E’ morto il trombettista Guido Pistocchi. Ha suonato con Arbore e nell’orchestra del Festival di Sanremo

Il musicista Guido Pistocchi, raffinato trombettista della scena jazz, noto anche per la sua collaborazione con Renzo Arbore, è morto all’età di 85 anni giovedì 22 dicembre a Cesana, città dove era nato il 24 agosto 1937. Nel 1964 Pistocchi aveva creato la sua orchestra di otto elementi “El Supremo Brass Band, che nel 1968 incise un album per Ricordi prodotto da Lucio Battisti e Mogol. Nello stesso periodo si esibì nei locali più rinomati in Italia, dalla “La Bussola” di Sergio Bernardini a “La Capannina di Franceschi”, fino al “Club Oliviero 84” di Roma. In teatro fu ingaggiato dalla coppia di commediografi Garinei e Giovannini per i loro musical con il maestro Bruno Canfora. La grande notorietà gli arrivò quando Renzo Arbore lo chiamò a far parte del cast trasmissione televisiva cult “Indietro Tutta” nel 1987 e 1988. Ha collaborato a varie sigle televisive con Claudio Mattone e Renzo Arbore, tra le quali “Vatte a cuccà” per “D.O.C.”. Con la sua musica swing, Pistocchi ha collaborato con tanti musicisti jazz come Romano Mussolini, Lelio Luttazzi, Piergiorgio Farina e Hengel Gualdi, ma anche della musica leggera. Ha suonato nell’orchestra del Festival di Sanremo nel 1992, 1993 e 1994.