È morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling, aveva 71 anni

Roma, 24 lug. (askanews) – E’ morto, all’età di 71 anni Terry Gene Bollea, meglio conosciuto come Hulk Hogan, leggenda del wrestling professionale americano. Nato il 11 agosto 1953 ad Augusta, in Georgia, Hogan ha dominato il mondo del wrestling negli anni ’80 e ’90, trasformando lo sport in un fenomeno culturale globale. Secondo quanto riferito da TMZ Sports, la leggenda del wrestling, 71 anni, è mancato nella sua casa a a Clearwater, in Florida a causa di un arresto cardiaco.

Con la sua stazza imponente, i suoi muscoli definiti, i baffi a manubrio e il suo iconico bandito giallo e rosso, Hogan ha catturato l’immaginazione di milioni di fan. Il suo carisma inimitabile e le sue frasi celebri come “Whatcha gonna do, brother?” e “Say your prayers, take your vitamins” lo hanno reso un idolo per intere generazioni.

Hogan ha raggiunto l’apice della sua carriera nella World Wrestling Federation (WWF, ora WWE), dove ha conquistato numerosi campionati mondiali e ha affrontato rivali storici come André the Giant, Randy “Macho Man” Savage e The Ultimate Warrior. Il suo impatto sulla WWF è stato tale da essere considerato l’artefice principale dell’era “Hulkamania”, un periodo di enorme crescita e popolarità per la federazione.

Negli anni ’90, Hogan ha scioccato il mondo del wrestling con il suo passaggio alla World Championship Wrestling (WCW) e la formazione della New World Order (nWo), un’alleanza ribelle che ha rivoluzionato il panorama del wrestling. Il suo “turn heel” (passaggio al ruolo di cattivo) ha dimostrato la sua versatilità e la sua capacità di rimanere rilevante in un’industria in continua evoluzione.

Al di fuori del ring, Hogan ha intrapreso una carriera di successo nel cinema e nella televisione, recitando in film come “Senza esclusioni di colpi” e comparendo in numerosi programmi televisivi, incluso il reality show “Hogan Knows Best”.

Nonostante alcune controversie personali, l’eredità di Hulk Hogan nel wrestling è innegabile. Ha ridefinito il ruolo del “supereroe” nel wrestling, ispirando una generazione di lottatori e contribuendo a rendere il wrestling un’industria da miliardi di dollari. La sua figura rimane un simbolo indelebile della potenza e dello spettacolo del wrestling americano.