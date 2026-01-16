E’ morto il 18enne accoltellato questa mattina a scuola a La Spezia

Milano, 16 gen. (askanews) – E’ morto il 18enne studente di origine egiziana accoltellato questo mattina all’istituto scolastico Einaudi-Chiodo de La Spezia. Il ragazzo si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea della cittadina ligure dove era stato ricoverato. Per il suo aggressore, uno studente 19enne che frequenta la stessa scuola che è stato arrestato dopo i fatti, ora l’accusa sarà di omicidio.

Sulla drammatica vicenda è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che in una nota ha commentato “provo grande dolore”, parlando di “una tragedia che colpisce profondamente la comunità scolastica e l’intero Paese. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia della vittima, ai compagni di scuola, ai docenti e a tutto il personale dell’istituto”.