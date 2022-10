E’ morto il fotografo Franz Florian: fu amico di Henry Miller, Jack Nicholson e Michelangelo Antonioni

E’ scomparso il fotografo Franz Florian nella sua casa di Asolo in provincia di Treviso dove aveva scelto di vivere. Immediato il cordoglio del presidente del Veneto Luca Zaia. “Se ne è andato improvvisamente un grande artista – ha sottolineato- che aveva scelto da anni, Asolo, come la sua casa. Ci ha lasciati Franz Florian Steiner, noto fotografo internazionale che ha condiviso la sua grandezza artistica con personaggi di alto livello come Henry Miller e Jack Nicholson. Lo stesso Michelangelo Antonioni, uno dei più celebri cineasti della storia del cinema, lo voleva sempre accanto a sé. Parliamo di un uomo di grande spessore culturale, per chi lo conosceva anche di un uomo mite ed accogliente, con la passione per il Giappone dove aveva vissuto per diverso tempo. Un uomo che viaggiava molto e che si arricchiva e condivideva quanto aveva assaporato con il mondo. Un uomo che dopo i suoi viaggi amava tornare a casa sua, ad Asolo, uno dei borghi riconosciuti tra i più belli d’Italia e che da subito lo aveva accolto come proprio figlio. Piangiamo un grande uomo e un grande artista”.