E’ morto il giornalista Stefano Busolin. Aveva 66 anni

E’ morto, a 66 anni, il giornalista Stefano Busolin: andato in pensione da non molto – si spiega in una nota di Ast che esprime cordoglio insieme al cdr e ai colleghi dell’Agenzia d’informazione della Giunta regionale della Toscana – “aveva lavorato per decenni nell’Agenzia della Regione Toscana ed era stato uno dei primi, fra i giornalisti inquadrati nella pubblica amministrazione, ad ottenere il praticantato e a superare brillantemente l’esame da professionista”. Nella carriera di Busolin, ricorda ancora l’Ast, “ci sono stati anche una non breve collaborazione alle pagine culturali de La Nazione e una vena poetica che l’aveva portato a scrivere vari ed apprezzati libri, oltre che ad essere un animatore culturale conosciuto e stimato, non solo a Firenze”.